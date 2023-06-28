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Наша країна - не для інтернатів! Зеленський анонсував важливі зміни у сімейному вихованні дітей

Володимир Зеленський зробив заяву про виховання дітей (фото: facebook.com/navy mil gov ua)
Автор: Анна Шиканова

В Україні потрібно більше підтримки батьківства та дитинства. Щоб велика кількість дітей була в радість, а не обмеженням, і всі вони виховувалися у родинах.

Таку заяву зробив президент України Володимир Зеленський під час виступу у Раді з нагоди Дня Конституції.

"Україна потребує нової політики підтримки батьківства і дитинства. Друга і третя дитина в сім’ї це щастя, а не обмеження можливостей, і саме на таке щастя має працювати державна політика. Україна буде підтримувати батьківство на всіх етапах. Україна поважатиме кожну сім’ю, робитиме все, щоб саме сімейне виховання дітей було визначальною рисою виховання дітей в Україні. Наша країна – не для інтернатів", - сказав президент.

Варто зазначити, що під час свого виступу у Раді на честь Дня Конституції Володимир Зеленський наголосив, що Україна йде до перемоги й країні необхідна доктрина, в якій будуть окреслені основні питання майбутнього. Ця доктрина має відповідати на всі фундаментальні питання про Україну та майбутнє українців.

За його словами, є п'ять основних орієнтирів для української доктрини: філософія перемоги України, глобальність української безпеки, політика героїв, політика справедливості та трансформації за 10 років.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Зеленський пояснив, якою бачить перемогу.

А також розповідали про те, що президент України пропонує офіційно змінити дати трьох свят.

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Володимир ЗеленськийПрезидент