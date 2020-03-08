Население Украины стремительно уменьшается: чем это опасно для страны

Население Украины сокращается с каждым годом. По данным Госслужбы статистики, в 2019 году в Украине проживало менее 42 млн человек. При этом по данным Кабмина, это число еще меньше - 37,3 млн.

Специалисты Госстатистики отметили, что численность населения Украины на 1 января 2020 года составляла 41 млн 902 тысячи 400 человек, что на 250,8 тысяч человек меньше, чем в прошлом году. При этом в 2018 году за один год население Украины сократилось на 233,2 тысяч человек.

Основная причина сокращения населения страны – снижение рождаемости. Так, в 2019 году родилось на 8% меньше детей, чем в 2018 году. Также смертность вдвое превышает рождаемость. В 2019 году на 100 умерших пришлось 53 новорожденных.

По словам демографов, чтобы население страны прекратило сокращаться, нужно чтобы в каждой семье через 4-5 лет было не менее чем по четыре ребенка. Об этом сообщает "Сегодня".

Так как такой всплеск рождаемости в наших реалиях просто невозможен, есть альтернативный вариант – пополнить население за счет постоянных иммигрантов, которые готовы осесть в Украине. А для этого нужно, чтобы в страну каждый год приезжало около 400 тысяч человек.

При этом в 2019 году в 2019 году в Украину на постоянное место жительства въехала 21,5 тысяча человек.

Чем грозит сокращение населения

Одной из негативных сторон сокращения является – экономическая. На рынке труда недостаточное количества людей. В настоящее время на пенсии выходит большое количество людей, которых примерно в полтора раза больше, чем людей, которые родились в 1990-2000-х годах.

При этом страну еще спасает то, что многие пенсионеры продолжают работать из-за небольших пенсий. В данное время на одного официально работающего жителя Украины, который платит взносы в Пенсионный фонд, приходится более одного пенсионера.

Это означает, что через 3-5 лет придется снова повышать пенсионный возраст и страховой стаж.

Интересно, что по словам президента Украинского аналитического центра Александра Охрименко, когда в стране слишком много молодежи – это тоже плохо, если государство не может их трудоустроить.

В Бразилии к примеру, молодых людей намного больше, чем пенсионеров, и доля безработного молодого населения составляет до 40%. У этих людей нет образования, и профессии. Кроме того, у них нет желания работать.

Напомним, что по словам экспертов, на украинцах пытаются сэкономить и прибавки к пенсиям не будет.