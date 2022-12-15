NASA відреагувало на скандал з українським письменником: стало відомо, чи працював Дорж Бату у космічному бюро

Національне агентство США з дослідження космічного простору відреагувало на скандал з українським письменником Доржем Бату й надало офіційну відповідь стосовного того, чи працював у них митець.

Суть скандалу із Доржем Бату

Нещодавно розгорівся скандал навколо українського письменника Доржа Бату (справжнє ім'я Андрій Васильєв). Журналіст Віктор Трегубов звинуватив його у створенні фейкової біографії. Начебто той ніколи не працював у NASA. Хоч сам письменник неодноразово заявляв, що з 2013 року був співробітником цього американського агентства. Проте останні роки працює над секретним проєктом у космічній сфері.

Сам Трегубов не підтвердив свої звинувачення офіційними документами. Бату у відповідь написав виправдовувальний пост у Facebook, проте також не надав жодних фактів, які б прояснили це питання.

"Видавництво Старого Лева", яке публікувало книги Доржа, не отримавши чіткої відповіді на підтвердження роботи у NASA, розірвало контракт із письменником.

Популярність Бату базувалась власне на цікавості до його професії. Митець описував "свою роботу у NASA", видаючи це за інсайдерську інформацію. Така літературна містифікація не була б катастрофічною, якби письменника не почали запрошувати українські журналісти для коментарів щодо запуску російських ракет.

Яка офіційна відповідь NASA

Журналісти ВВС News Україна офіційно звернулися до космічного бюро щодо того, чи працював у них Дорж Бату.

На питання кореспондента, чи правдою є те, що Андрій Васильєв/Дорж Бату, як він неодноразово говорив, працював оператором корекції траєкторії в Управлінні з аеронавтики та дослідження космічного простору США, речниця агентства Шеріл Уорнер відповіла: "Він не працював на NASA. Наша заява - це інформація, яку я маю надати".

Дорж Бату часто з'являвся на публіці в одязі з емблемою NASA (фото: facebook)

Проте в агентстві заявили, що Васильєв таки мав стосунок до діяльності NASA.

"Андрій Васильєв працював з підрядником NASA в 2013-2016 роках, але наразі не пов'язаний з агентством. Його погляди не відображають офіційні погляди NASA або уряду Сполучених Штатів", - відповіли в бюро на запит.

Сам письменник в інтерв'ю "Українській правді" 2018 року розповідав про роботу в NASA "у теперішньому часі".

Бату стверджував, що 2013 року потрапив на посаду лаборанта на виробництво, яке продукує деталі і вузли для космічних апаратів. А за три роки перейшов на інженерну посаду фінального інспектора, за його словами.

"Стосунок Васильєва до підрядника NASA належить до періоду 2013-2016 років, коли він працював на рядовій некваліфікованій спеціальності в підприємстві, що виробляло вузли до апаратів NASA. Себто з таким же успіхом кожен другий радянський заводчанин може стверджувати, що працював у ракетно-космічній галузі", - прокоментував Віктор Трегубов заяву бюро.

Сам письменник поки ніяк не відреагував на відповідь NASA.