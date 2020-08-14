ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

NASA показало потрясающие фото с Марса: эти снимки впечатляют

Пятница 14 августа 2020 18:12
NASA показало потрясающие фото с Марса: эти снимки впечатляют
Показаны новые снимки Марса (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В сети показали новые снимки красной планеты

NASA опубликовало уникальные снимки поверхности Марса. На фотографиях можно разглядеть пылевой вихрь, лавины в действии, кратер метеора диаметром 30 м. На четвертом снимке видны вершины дюн. Фотографии появились на официальной странице Twitter NASA.

“Прекрасный Марс! Наш марсианский орбитальный аппарат был запущен 15 лет назад для изучения атмосферы, погоды, подземных вод и многого другого на Красной планете. Но лучше всего эта миссия может быть известна по изображениям, отправленным ее @HiRISE”, - сказано в сообщении в посте.

Отметим, что коллекцию снимков Красной планеты показали к празднику - 15-летию Марсианского орбитального аппарата. Он покинул Землю 15 лет назад и используется для изучения температуры в атмосфере Марса и для обнаружения минералов на поверхности планеты. На орбитальном аппарате установлены три камеры, которые за многие годы сделали невероятные фотографии Марса.

"Благодаря возможности увеличивать детали поверхности с самым высоким разрешением, подробные цветные изображения с HiRISE запечатлели разные сцены природы", - отметили в NASA.

NASA показало потрясающие фото с Марса: эти снимки впечатляютNASA показало потрясающие фото с Марса: эти снимки впечатляютNASA показало потрясающие фото с Марса: эти снимки впечатляютNASA показало потрясающие фото с Марса: эти снимки впечатляютВ NASA показали фото Марса (фото: twitter.com/NASA)

Как мы ранее писали, ученые предположили, что когда-то на Марсе могла быть жизнь. Новую гипотезу выдвинул астрофизик Нью-Йоркского университета в Абу-Даби Димитра Атри.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Марс
Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь