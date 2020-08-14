NASA показало потрясающие фото с Марса: эти снимки впечатляют

Показаны новые снимки Марса (коллаж РБК-Украина)

В сети показали новые снимки красной планеты

NASA опубликовало уникальные снимки поверхности Марса. На фотографиях можно разглядеть пылевой вихрь, лавины в действии, кратер метеора диаметром 30 м. На четвертом снимке видны вершины дюн. Фотографии появились на официальной странице Twitter NASA.

“Прекрасный Марс! Наш марсианский орбитальный аппарат был запущен 15 лет назад для изучения атмосферы, погоды, подземных вод и многого другого на Красной планете. Но лучше всего эта миссия может быть известна по изображениям, отправленным ее @HiRISE”, - сказано в сообщении в посте.

Отметим, что коллекцию снимков Красной планеты показали к празднику - 15-летию Марсианского орбитального аппарата. Он покинул Землю 15 лет назад и используется для изучения температуры в атмосфере Марса и для обнаружения минералов на поверхности планеты. На орбитальном аппарате установлены три камеры, которые за многие годы сделали невероятные фотографии Марса.

"Благодаря возможности увеличивать детали поверхности с самым высоким разрешением, подробные цветные изображения с HiRISE запечатлели разные сцены природы", - отметили в NASA.

В NASA показали фото Марса (фото: twitter.com/NASA)

Как мы ранее писали, ученые предположили, что когда-то на Марсе могла быть жизнь. Новую гипотезу выдвинул астрофизик Нью-Йоркского университета в Абу-Даби Димитра Атри.