До нас знову мчить Ретроградний Меркурій: коли розпочнеться небезпечний період

Що таке ретроградність планет

Ретроградний у перекладі з латинського retrogradus означає "що рухається назад". Це рух планети на небі зі сходу на захід, тоді як зазвичай усі планети рухаються із заходу на схід.

Але ретроградний рух - лише оптична ілюзія, що виникає внаслідок різниці орбітальних швидкостей планет. Насправді планета не змінює свого напряму.

У той самий час з астрономічними явищами здавна пов'язані багато забобони. Так, поціновувачі астрології та езотерики вірять, що рух планет, особливо ретроградний, впливає на життя людей. Найпопулярніші уявлення стосуються ретроградного Меркурія, однак і є вони щодо інших небесних тіл.

Коли розпочнеться період Ретроградного Меркурію

Перший період у 2024 році розпочнеться 1 квітня та триватиме понад три тижні – до 25 квітня. Варто зазначити, що цього року на нас чекає ще два періоди Ретроградного Меркурію: з 5 по 28 серпня, з 26 листопада по 15 грудня.

Варто зазначити, що після Меркурія до ретроградного руху увійде Плутон і цей період триватиме з 3 травня до 12 жовтня.

За що відповідає Ретроградний Меркурій

Меркурій – це планета спілкування, інтелекту, переговорів, навчання, торгівлі. Вона відповідає також за отримання та передачу інформації, ведення ділових паперів, поїздки та подорожі.

Великий вплив Меркурій має на родинні та любовні зв'язки, особисте спілкування, порозуміння, думку, мовлення та прийняття рішень.

Під час ретроградного руху цієї планети всі ці сфери починають сповільнюватися, гальмувати, давати збої, з'являються перешкоди, плутанина, непорозуміння, рівень сприйняття та розуміння один одного сильно знижується. Також можуть бути й "привіти" з минулого - повторення ситуацій та завдань, спливають старі та не розв'язані проблеми, повертаються екс-кохані.

На що впливає Ретроградний Меркурій

У період зворотного руху цієї планети можуть бути такі проблеми:

Затримки та проблеми з транспортом

Проблеми та затримки у навчанні

Плутанина в документах, рахунках, цифрах, часі

Проблеми з технікою для комунікації

У людей зростає забудькуватість, розсіяність

Виникають сварки на рівному місці, непорозуміння, конфліктні ситуації

Повертаються люди з минулого

Повертаються завдання та справи з минулого

Активізуються шахраї

Стають активнішими психічно хворі люди

Збільшується кількість ДТП

Відбуваються природні катаклізми

Що можна робити у період Ретроградного Меркурію

У такий час астрологи та езотерики рекомендують завершувати різні справи, закривати певні розділи у житті, проєкти. Можна зустрічатися з друзями та помиритися з тими, з ким ви були давно у сварці.

Можна і потрібно займатися своїм здоров'ям - очищати організм, харчуватися дієтою, зайнятися спортом, плаванням, приділити більше часу самому собі.

Також вдалими будуть подання скарг та заяв до різних інстанцій.

Ще можна наводити порядки, викидати мотлох, позбавлятися всього непотрібного - у шафах, коморах, головах, комп'ютері.

Можна робити дрібний ремонт і лагодити те, що давно потрібно було відремонтувати.

Важливо! Під час спілкування завжди уточнюйте у співрозмовника, чи правильно ви зрозуміли його слова. Це дозволить уникнути непорозумінь. І ретельно перевіряйте всю документацію, робіть фото та копії своїх документів.

Можна займатись творчістю, медитувати, проходити курси навчання.

А що не можна робити під час Ретроградного Меркурія