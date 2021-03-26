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Нас чекає спалах COVID-19 сильніше осіннього: інфекціоніст назвав чотири причини

Новость на русском → П'ятниця 26 березня 2021 12:08
Нас чекає спалах COVID-19 сильніше осіннього: інфекціоніст назвав чотири причини Лікар назвав причини, чому спалах COVID-19 навесні буде сильніше (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Коронавірус в Україні набирає обертів і 26 березня в країні було зафіксовано рекордну кількість хворих – понад 18 тисяч осіб. Медики відзначають, що течія хвороби сильно змінилася і вірус почав вражати всі вікові групи.

Відомий лікар-інфекціоніст Дубровський Євген пояснив в ефірі телеканалу "Україна 24", чому коронавірус в Україні став важчим, ніж раніше і чим буде відрізнятися весняний спалах від осіннього.

Він зазначив, що в лікарнях України зараз складна ситуація і хворих стає все більше.

"Ситуація в лікарнях зараз дуже складна, тому що другий спалах у порівнянні з осіннім спалахом важчий. Це пов'язано з багатьма причинами. По-перше, весняний авітаміноз, по-друге, важка зима, по-третє, люди живуть цілий рік в страху, паніці, напрузі, і це не сприятливо позначається на їх здоров'ї", - розповів фахівець.

Ще однією причиною погіршення ситуації з коронавірусом, лікар назвав появу нових штамів захворювання.

"Плюс з'явилися нові циркулюючі штами, довести їх більш високу смертельність важко, але те, що вони легше передаються – безперечно. Ми поки не можемо стверджувати, що люди гинуть більше, і смертність вища. Але також не слід забувати, що ненадання своєчасної допомоги тим хронічним пацієнтам, які цілий рік її не отримували, в належній мірі, теж позначається, це теж відсоток до смертності", - пояснив Євген Дубровський.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Максим Степанов повідомив, скільки триватиме спалах COVID-19.

А також розповідали про те, що імунолог пояснив, кому в Україні дістанеться вакцина Pfizer.

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