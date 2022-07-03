Нас ждет трудная неделя: гороскоп для всех знаков Зодиака с 4 по 10 июля

Гороскоп на ближайшую неделю говорит, что всех представителей зодиакального созвездия ждет трудный и насыщенный событиями период. Часть запланированных дел может сорваться, а в отношениях с другими людьми возможны паузы и недопонимание.

Астрологи дали детальный гороскоп для каждого знака Зодиака на ближайшую неделю, с 4 по 10 июля. Об этом сообщает SlovoFraza.

Овен

Вы стоите на пороге перемен и нужно привлечь в свою жизнь побольше хороших событий и позитива. Гоните прочь негативные мысли, обиды и депрессии.

Могут быть неожиданные расходы и внезапные события в делах и любви. Придется бороться за свои цели и желания, а также доказывать правильность своих взглядов и мыслей.

Телец

Позаботьтесь о создании комфортной и благоприятной атмосферы дома. Это поможет привлечь светлую энергию, удачу и счастье.

В ближайшие дни вам нужно освободиться от всего лишнего - старых вещей, хлама, токсичных отношений. Пересмотрите свою жизнь, измените привычки и взгляды.

Близнецы

Неделя будет наполнена общением и удачными станут новые знакомства. Будьте очень осторожны в делах и любви и постарайтесь не открываться людям, которых вы недостаточно хорошо знаете.

Не опирайтесь на свою интуицию. Вас могут раздирать внутренние противоречия и все решения нужно принимать с максимальной осторожностью.

Рак

Вам придется задуматься о своей жизни и поискать ответы на вопрос о том, почему происходят те или иные процессы. Чтобы понять личные проблемы, вам придется сохранять разум чистым.

Для этого избегайте враждебную среду, не находитесь среди неприятных вам людей, не вступайте в разговоры с теми, кто не умеет слушать и навязывает свое мнение. В ближайшие дни вам стоит больше отдыхать и провести время наедине.

Лев

Звезды обещают Львам на этой неделе командировку или путешествие личного характера. Возможно, это будет приятная поездка за рулем или много времени в дороге.

Уделите максимально времени работе, делам, бизнесу и общению с людьми. Но воздержитесь от излишнего фанатизма - делайте все размеренно. Спешка и нервозность может лишить удачи.

Дева

Неделя станет непростой, придется решить множество мелких задач и неурядиц. А еще - поставить новые цели в жизни.

В работе и бизнесе стоит временно приостановить разработку новых идей и концепций - память даст сбой, потенциал снизится. Если что-то пойдет не так, то астрологи рекомендуют не падать духом и не ставить на себе крест.

Весы

Астрологи считают, что у Весов получится на этой неделе изменить судьбу в свою сторону. Но для этого нужно помнить о самых важных целях. В делах и работе можно лишиться удачи, если допустить порывистость и нежелание следовать планам.

Бережное отношение к настроению и здоровью помогут достигнуть успеха. Можно поискать новые увлечения или новое дело. Удачными будут поездки и знакомства.

Скорпион

Неделя начнется с неприятных новостей и Скорпионам придется крепко задуматься, чего они хотят в жизни. Могут быть и другие проблемы - препятствия и психологические блоки по пути к успеху.

Посвятите эту неделю простым делам - посмотрите фильм, прочитайте книгу, наведите порядок в доме. Если появится желание чего-то нового - дайте время мыслям настояться.

Стрелец

Активность и воля помогут Стрельцам не погрязнуть в хлопотах и сделать хороший рывок в важных сферах. Это добавит мотивации и желания работать.

Постарайтесь не переутомляться и следите за здоровьем. Все перемены будет по силам повернуть в свою сторону, но нужно быть спокойными и уверенными в себе.

Козерог

Очень опасными станут поступи, которые вы будете совершать под влиянием избыточных эмоций. Осторожнее общайтесь с людьми, не провоцируйте ссоры и конфликты.

Нептун принесет события, которые не позволят расслабиться. Это сулит психологический дискомфорт и ценный жизненный опыт. Поищите новые увлечения.

Водолей

Вы сможете стать более успешными в любой сфере, если перестанете сомневаться в себе, не будете останавливаться на достигнутом и начнете движение вперед.

Ваше жилье нуждается в улучшении энергетики и в этом поможет наведение порядка и избавление от хлама. Влияние планет будет непредсказуемым, поэтому с новыми идеями стоит немного подождать.

Рыбы

Ваши враги ждут удобного случая, чтобы нанести удар в спину. Могут вылезти на этой неделе незавершенные проблемы и дела, чтобы вы исправили ошибки.

Сил будет достаточно и на эти и хлопоты, и на новые вершины - в любви, в работе и делах. Если за вами по пятам ходят неудачи - задумайтесь, все ли вы делаете правильно. Хороший самоанализ поможет вам найти слабые места.