Эти знаки Зодиака ждет непростой период: кто потеряет удачу до середины осени

Некоторые планеты в ретроградном движении способны влиять на события и происходящее в жизни людей, которые родились под определенными знаками. Такое влияние есть у ретроградного Сатурна, который будет находиться в ретроградном движении до 23 октября.

Близнецы

Ближайшие месяцы станут сложными в эмоциональном плане. Обратите внимание на ваше общение с окружающими. Могут начать происходить вещи, о которых вы никогда ранее не говорили вслух. И это повлечет за собой гнев и недопонимание у окружающих.

Весы

Вам стоит научиться дисциплинированности в ближайшие месяцы. Иначе Сатурн пошлет вам новые испытания. Научитесь придерживаться обещаний и слов, которые вы говорите. Проложите путь к своей цели и идите по нему, не сворачивая и не сдаваясь. Некоторым Весам положение Сатурна сулит пополнение в семье.

Стрелец

Сатурн приготовит Стрельцам разные испытания, и не из всех они смогут выйти с положительным результатом. Возможны неудобные ситуации, когда придется делать выбор и никакое решение не будет удовлетворять вас полностью.

Водолей

Не пытайтесь убегать от жизни, обязательств и работы. Вам нужно стойко пройти все испытания и уроки. Если вы примите все, чем вам попытается нагрузить Сатурн - получите достойное вознаграждение.