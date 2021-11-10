Нас ждет магическая зеркальная дата в ноябре: как привлечь удачу

В ноябре нас ждет предпоследняя зеркальная дата этого года. Она будет особенная, так как будет сочетать в себе очень важные цифры – 11.11.2021. Астрологи считают, что этот день может изменить всю судьбу и стоит быть внимательными к знакам Вселенной.
Как привлечь удачу в такой день и чем он будет важен – читайте в материале ниже.
Зеркальная дата 11 ноября 2021 года содержит в себе сразу пять единиц. Эта цифра символизирует завершение определенного цикла, выход на новый уровень и начало чего-то нового.
Единица требует активных действий и тому, кто хочет кардинальных изменений в личной жизни, стоит проявить инициативу – начать знакомиться, пригласить на свидание, поговорить откровенно.
Кроме того, если сложить первые четыре цифры, то получится 22. Это значит, что в этой дате содержится еще и четыре двойки. Это число высоких вибраций, которые помогают воплотить свои мечты в реальность.
Что нужно сделать 11 ноября
Разобраться в себе и определить направление, в котором вы хотите двигаться
Найти решение для самых сложных задач и завершить то, что давно пора закончить
Помогите тем, кто в этом нуждается – это привлечет деньги
Работайте в команде – это поможет найти решение сложной задаче именно сегодня
Займитесь спортом и больше двигайтесь
Поменяйте прическу, обновите гардероб, переставьте мебель в доме
Загадайте желание, когда часы покажут 11:11 и 22:22
Напишите себе письмо с четким описанием собственного желания и отправьте это послание на свой адрес. Как только оно снова окажется у вас – ваше желание исполнится.
Что категорически нельзя делать
Избегайте ссор и конфликтов
Запретите себе думать и говорить вслух слова с частицей "не" – не смогу, не уверен, не получится и так далее.
Не говорите негативные слова другим людям – в такой день вся плохая энергетика способна притянуть неудачи
Не отказывайте в помощи другим и не отмахивайтесь от тех, кто хочет помочь вам
Не допускайте агрессию, апатию, не поддавайтесь мрачному настроению