Нас ждет магическая зеркальная дата в ноябре: как привлечь удачу

В ноябре нас ждет предпоследняя зеркальная дата этого года. Она будет особенная, так как будет сочетать в себе очень важные цифры – 11.11.2021. Астрологи считают, что этот день может изменить всю судьбу и стоит быть внимательными к знакам Вселенной.

Как привлечь удачу в такой день и чем он будет важен – читайте в материале ниже.

Зеркальная дата 11 ноября 2021 года содержит в себе сразу пять единиц. Эта цифра символизирует завершение определенного цикла, выход на новый уровень и начало чего-то нового.

Единица требует активных действий и тому, кто хочет кардинальных изменений в личной жизни, стоит проявить инициативу – начать знакомиться, пригласить на свидание, поговорить откровенно.

Кроме того, если сложить первые четыре цифры, то получится 22. Это значит, что в этой дате содержится еще и четыре двойки. Это число высоких вибраций, которые помогают воплотить свои мечты в реальность.

Что нужно сделать 11 ноября

Разобраться в себе и определить направление, в котором вы хотите двигаться

Найти решение для самых сложных задач и завершить то, что давно пора закончить

Помогите тем, кто в этом нуждается – это привлечет деньги

Работайте в команде – это поможет найти решение сложной задаче именно сегодня

Займитесь спортом и больше двигайтесь

Поменяйте прическу, обновите гардероб, переставьте мебель в доме

Загадайте желание, когда часы покажут 11:11 и 22:22

Напишите себе письмо с четким описанием собственного желания и отправьте это послание на свой адрес. Как только оно снова окажется у вас – ваше желание исполнится.

Что категорически нельзя делать