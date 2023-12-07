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На нас суне потужна магнітна буря: коли варто поберегти здоров'я

Четвер 07 грудня 2023 18:41
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На нас суне потужна магнітна буря: коли варто поберегти здоров'я Землю накриє потужна магнітна буря (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Сильна магнітна буря накриє Землю післязавтра, 9 грудня. За прогнозами фахівців, ця буря досягне К-індексу 6, що відповідає бурі високого червоного рівня. Така буря може спричинити погіршення самопочуття у людей та збій у роботі електроніки.

Що відомо про цю магнітну бурю і як зберегти своє здоров'я, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Meteoagent.

Що таке магнітна буря

На Сонці регулярно відбуваються різні спалахи та вибухи, внаслідок яких відбувається викид сонячної енергії у простір. Викиди розсіюються у різні боки, зокрема й у бік Землі.

Сонячна енергія складається із заряджених частинок (протонів та електронів), які можуть швидко переміщатися у просторі. Коли потоки цієї енергії досягають магнітосфери Землі, відбувається активність, яку фахівці називають сонячною або магнітною бурею.

Вчені класифікують бурі за потужністю: від К-індексу 2 до К-індексу 9. Усі бурі понад К-індексом 5 - це бурі червоного рівня. Чим вищий К-індекс - тим сильніший буря.

Бурі червоного рівня можуть впливати на життєдіяльність людини, її самопочуття та роботу різних джерел зв'язку: супутників, GPRS, вежі стільникового зв'язку, радіочастоти. При бурях понад К-індексом 7 можуть спостерігатися полярні сяйва.

Що відомо про найближчу бурю

Після сильної магнітної бурі минулих вихідних, магнітосфера спокійної практично була. Ось уже майже три дні спостерігається магнітна буря К-індексу 4, що відповідає бурі середнього рівня.

А в суботу, 9 грудня, за даними супутникових систем NOAA, TESIS та міжнародних метеорологічних лабораторій у всьому світі, магнітна буря досягне К-індексу 6, що відповідає сильній бурі червоного рівня. Вже у неділю буря піде на спад.

На нас суне потужна магнітна буря: коли варто поберегти здоров'я

Магнітна буря 9 грудня (скриншот)

Як впливає магнітна буря на людину

Існує чимало досліджень, які підтверджують взаємозв'язок між магнітними бурями та самопочуттям людини.

Люди часто скаржаться на такі симптоми:

  • Головний біль
  • Запаморочення
  • Мігрень
  • Туман у голові
  • Сонливість вдень
  • Втрата концентрації та уваги
  • Проблеми зі сном уночі
  • Загальна слабкість
  • Швидка стомлюваність
  • Підвищення тривожності
  • Дратівливість
  • Загострення хронічних захворювань

У такі дні люди частіше звертаються по допомогу до медиків, особливо до кардіологів.

Але найбільшу небезпеку магнітні бурі становлять астронавтів, які знаходяться поза зоною захисного екрану земної атмосфери. У них є можливість піддаватися високим рівням радіації, а це в рази підвищує ризик виникнення раку.

Як зберегти свій організм

Медики зазвичай дають загальні рекомендації та рекомендують у дні магнітних бур більше відпочивати, стежити за своїм здоров'ям, повноцінно висипатись. А також:

  • Повноцінно та регулярно харчуватися
  • Пити достатньо води
  • Зменшити фізичні та психоемоційні навантаження
  • Пити трав'яний чай
  • Здійснювати прогулянки на свіжому повітрі
  • Обмежити алкоголь та цигарки
  • Приймати вранці контрастний душ і робити зарядку
  • Провітрювати приміщення
  • Вибирати більш спокійні види спорту
  • Вечорами намагатися не перенапружуватися, займатися спокійними справами
  • При необхідності – звертатися за допомогою медиків

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