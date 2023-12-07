На нас суне потужна магнітна буря: коли варто поберегти здоров'я
Сильна магнітна буря накриє Землю післязавтра, 9 грудня. За прогнозами фахівців, ця буря досягне К-індексу 6, що відповідає бурі високого червоного рівня. Така буря може спричинити погіршення самопочуття у людей та збій у роботі електроніки.
Що відомо про цю магнітну бурю і як зберегти своє здоров'я, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Meteoagent.
Що таке магнітна буря
На Сонці регулярно відбуваються різні спалахи та вибухи, внаслідок яких відбувається викид сонячної енергії у простір. Викиди розсіюються у різні боки, зокрема й у бік Землі.
Сонячна енергія складається із заряджених частинок (протонів та електронів), які можуть швидко переміщатися у просторі. Коли потоки цієї енергії досягають магнітосфери Землі, відбувається активність, яку фахівці називають сонячною або магнітною бурею.
Вчені класифікують бурі за потужністю: від К-індексу 2 до К-індексу 9. Усі бурі понад К-індексом 5 - це бурі червоного рівня. Чим вищий К-індекс - тим сильніший буря.
Бурі червоного рівня можуть впливати на життєдіяльність людини, її самопочуття та роботу різних джерел зв'язку: супутників, GPRS, вежі стільникового зв'язку, радіочастоти. При бурях понад К-індексом 7 можуть спостерігатися полярні сяйва.
Що відомо про найближчу бурю
Після сильної магнітної бурі минулих вихідних, магнітосфера спокійної практично була. Ось уже майже три дні спостерігається магнітна буря К-індексу 4, що відповідає бурі середнього рівня.
А в суботу, 9 грудня, за даними супутникових систем NOAA, TESIS та міжнародних метеорологічних лабораторій у всьому світі, магнітна буря досягне К-індексу 6, що відповідає сильній бурі червоного рівня. Вже у неділю буря піде на спад.
Магнітна буря 9 грудня (скриншот)
Як впливає магнітна буря на людину
Існує чимало досліджень, які підтверджують взаємозв'язок між магнітними бурями та самопочуттям людини.
Люди часто скаржаться на такі симптоми:
- Головний біль
- Запаморочення
- Мігрень
- Туман у голові
- Сонливість вдень
- Втрата концентрації та уваги
- Проблеми зі сном уночі
- Загальна слабкість
- Швидка стомлюваність
- Підвищення тривожності
- Дратівливість
- Загострення хронічних захворювань
У такі дні люди частіше звертаються по допомогу до медиків, особливо до кардіологів.
Але найбільшу небезпеку магнітні бурі становлять астронавтів, які знаходяться поза зоною захисного екрану земної атмосфери. У них є можливість піддаватися високим рівням радіації, а це в рази підвищує ризик виникнення раку.
Як зберегти свій організм
Медики зазвичай дають загальні рекомендації та рекомендують у дні магнітних бур більше відпочивати, стежити за своїм здоров'ям, повноцінно висипатись. А також:
- Повноцінно та регулярно харчуватися
- Пити достатньо води
- Зменшити фізичні та психоемоційні навантаження
- Пити трав'яний чай
- Здійснювати прогулянки на свіжому повітрі
- Обмежити алкоголь та цигарки
- Приймати вранці контрастний душ і робити зарядку
- Провітрювати приміщення
- Вибирати більш спокійні види спорту
- Вечорами намагатися не перенапружуватися, займатися спокійними справами
- При необхідності – звертатися за допомогою медиків
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