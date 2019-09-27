О нас просто забыли: мама тройняшек несколько лет борется с несправедливостью

Мама тройни из Винницы борется за получение квартиры для семьи (фото: pxhere.com)

Мама троих девочек несколько лет не может получить жилье, положенное ей законом Украины

Молодая женщина из Винницы, в декабре 2017 года ставшая счастливой мамой тройняшек, неустанно борется за свои права. Марина Попова вместе с мужем и детьми живет в арендованной квартире, а государство не спешит выделять им собственное жилье, положенное по закону Украины.

Мама троих очаровательных девушек опубликовала в Instagram эмоциональный пост о несправедливости и сложностях, через которые приходится проходить многодетной семье, в которой работает только папа.

Так, согласно "Жилищному кодексу Украины", женщина, родившая сразу троих и больше детей, имеет право на внеочередное предоставление жилья. Но, как оказалось, в реальности все оказалось совсем не так радужно.

Жилищный кодекс Украины (скрин: zakon.rada.gov.ua)

Девушка пишет, что неоднократно обращалась в различные инстанции, но ей отвечали, что жилья нет.

"Спустя месяц, два, я начала писать обращения в мерию, о получении квартиры, но ответ был, что нету. Пошла дальше писать... В администрацию президента, министерство обороны, кабинет министров, областную администрацию, депутатам, премьер-министру. Но ответ - нету", - сокрушается Марина.

Мама тройни из Винницы борется за получение квартиры для семьи (фото: instagram.com/marishaua_)

Семье предложили взять в кредит жилье по программе для молодых семей. Они согласились, но потом оказалось, что программа не финансируется.

"В итоге по сегодняшний день, я пишу, пишу обращения во все организации и все в пустую, мне даже не отвечают в некоторых", - пишет мама тройняшек.