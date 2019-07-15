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У нас тут даже полиция за Россию: детали языкового скандала в Бердянске

STYLERЖизнь    15.07.2019 - 18:51
У нас тут даже полиция за Россию: детали языкового скандала в Бердянске
Скандал в Бердянске из-за украинского языка (Коллаж РБК-Украина)

Местные жители нахамили киевлянам, которые обратились к ним на украинском языке

В Бердянске, в курортной зоне, разгорелся жуткий скандал между отдыхающими из-за украинского языка. Подробности инцидента рассказала Яся Гармаш на своей странице в социальной сети Facebook.

Киевлянка Яся Гармаш вместе со своим мужем Вячеславом Гармашем, известным украинским телеведущим, ведущим программы "У пошуках істини", и со своим маленьким сыном, гуляла вдоль морского побережья. В одном месте они наткнулись на груду камней и попросили у местных жителей разрешения пройти через территорию частного отеля.

Однако люди на территории отеля, разозлились, как только услышали украинский язык. Им ответили нецензурно и пройти по территории отеля не разрешили.

Видео: YouTube/Оксана Сабардина

Тогда киевляне напомнили о том, что согласно закону 50-метровая зона возле пляжа – это общая территория, а отель находится прямо на ней. На что люди за забором ответили Ясе Гармаш, что украинские законы тут не действуют, так как все за Россию, в том числе и полиция.

"Вызывай, хохлица, они тут тоже за Россию, и это ты пойдешь в обезьянник", - ответили девушке в ответ на то, что она сейчас вызовет полицию.

Яся Гармаш отметила, что после посещения Бердянска у нее остались жуткие впечатления, хотя среди местного населения она встретила и тех, которые любят и уважают свою культуру.

У нас тут даже полиция за Россию: детали языкового скандала в Бердянске

Скриншот поста Яси Гармаш (zp.depo.ua)

Напомним, ранее мы писали о том, что Укрзализныця угодила в новый скандал.

А также рассказывали о том, что во Львовской области разгорелся скандал из-за того, что стены школы разрисовали в цвета радуги.

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