Нас тут ображають: народного депутата облили фекаліями в Одесі

Мустафа Найєм (facebook.com/Olexandr2013)

На голову депутата Мустафи Найєма вилили відро фекалій

Народного депутата Мустафу Найєма в Одесі облили фекаліями з відра і закидали гумовими фалоімітаторами. Відео розмістили на сторінці в Facebook Української Служби Інформації.

Інцидент стався в п'ятницю, 19 квітня в Одесі. Мустафа Найєм приїхав підтримати активістів у боротьбі за збереження Літнього театру в Міському саду. Коли нардеп увійшов на територію Літнього театру разом з делегацією, на їхні голови з відра зверху арки вилили фекалії, а потім київських гостей закидали гумовими фалоімітаторами.

Мустафу Найєма облили фекаліями в Одесі (usionline.com)

Пригоду швидко зам'яли без конфлікту, а після цього політики провели прес-конференцію.

"Нас тут обливають, ображають, а потім приходите ви кажете, що все добре. Ви повинні зробити так, щоб вам довіряли!"- сказав Мустафа Найєм голови Одеської облради Анатолію Урбанскому, який заявив, що потрібно "рятувати Літній кінотеатр".

Мустафу облили фекаліями з відра (usionline.com)

Депутат додав, що він ініціює громадські слухання та спільними зусиллями Одеса прийме рішення про те, яким повинен бути Літній театр.

Пізніше стало відомо, що поліція затримала двох осіб, які скоїли напад і їх доставили у відділення.

Нагадаємо, в Одесі активісти протестують проти забудови Літнього театру. Раніше там пройшла акція протесту, після якої почалися зіткнення. Біля будівлі зібралися активісти, які проти забудови і які хочуть, щоб цю територію привели в порядок.

А також ми розповідали про те, що у Миколаївській міській раді націоналісти облили депутатів екскрементами з склянки.