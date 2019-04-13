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В Одессе в Летнем театре произошли столкновения

Новости » Происшествия    13.04.2019 - 15:10
В Одессе в Летнем театре произошли столкновения
Фото: акция протеста в Одессе (facebook.com/Віталій Устименко)

Участники акции протеста выступают против застройки Летнего театра в Одессе

В Одессе в Горсаду около 30 человек пришли провести акцию протеста против застройки Летнего театра. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь издание "Думская".

Сообщается, что в Летний театр пришли несколько десятков участников акции протеста, которые выступают за возвращение этой площадки в коммунальную собственность, а также заявляют о незаконности уборки территории.  Одновременно на месте присутствуют митингующие, которые поддерживают проект благоустройства. 

 
Фото: митинг в Одессе (dumskaya.net)

В ходе митинга один из противников работ потребовал убрать будку охраны. Между сторонами произошли столкновения.

Отметим, арендатор утверждает, что "ведется благоустройство и ремонт Летнего театра" , однако, по мнению участников акции протеста, здесь проводятся капитальные строительные работы, в ходе которых демонтируют старые строения.

Напомним, в августе в прошлом году возле стройки на Осокорках в Киеве задержали десятки вооруженных людей. На месте застройки собрались мужчины спортивной внешности, а правоохранители определили, что у них есть спецсредства. По окончательным данным, всего в управление полиции доставили около 80 мужчин в возрасте от 18 до 40 лет из разных регионов Украины.

Конфликты на территории экопарка на Осокорках, которые сопровождаются столкновениями и задержаниями, происходят время от времени. Активисты выступают против строительства жилищного комплекса "Патриотика на озерах".

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