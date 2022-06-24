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"Нас невозможно победить": житель Ирпеня рассказал свою историю оккупации

Новина українською →
Пятница 24 июня 2022 19:13
"Нас невозможно победить": житель Ирпеня рассказал свою историю оккупации Фото: житель Ирпеня рассказал свою историю оккупации (t me)
Автор: Александр Мороз

Жилой комплекс в Ирпене "Ричтаун", а это около тысячи квартир, попал под обстрелы российских войск в марте 2022 года. Роман Могилянец, председатель ОСМД, оставался на территории ЖК, помогая людям и документируя события.

Со своей историей оккупации он поделился с музеем "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова.

Роман вывозил горожан-набирал в транспорт и на высокой скорости вез к мосту, по которому был путь к безопасности. На его глазах под минометным обстрелом погибли мать и ребенок - не добежали до машины. Их похоронили в парке, который называется "Мама".

Рискуя жизнью, Роман эвакуировал животных. Дома у соседа остался хомяк, любимец маленького ребенка. Пытаясь помочь, Роман положил животное в карман и пошел через город пешком. Под обстрелами он падал на другую сторону, чтобы только донести хомячка... Это был трудный путь, но оба остались живы.

Житель Ирпеня говорит, что сейчас люди в городе имеют общую цель - максимально отстроиться к зиме, чтобы в дома возвращалась жизнь. Он уверен: нельзя забывать то, что произошло. И надо помогать друг другу, ведь именно в единении - сила украинского народа.

"Когда мы объединяемся, мы становимся силой, которую невозможно победить. За нами все равно будет победа - не сегодня, то завтра. Все будет Украина", - сказал мужчина.

Свою историю Роман рассказал музею "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова. Это крупнейший в мире архив историй мирных жителей нашей страны, которые стали жертвами или свидетелями войны. Архив музея насчитывает уже более 20 тысяч историй из первых уст, которые были собраны с 2014 года.

Расскажите свою историю! Это можно сделать так:

- напишите вашу историю на собственной Facebook-странице с хештегами #Голоси_Мирних #розкажіть_свою_історію;

- посетите портал музею и нажмите кнопку "рассказать историю" справа сверху;

- обратитесь на бесплатную горячую линию 0 (800) 509 001.

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