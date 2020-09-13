В Киеве из-за пожара в многоэтажке эвакуировали 33 человека, один погибший

В воскресенье ночью, 13 сентября, в Киеве из-за пожара в многоэтажке в Деснянском районе эвакуировали 33 человека. В квартире, где возник пожар, проживал психически больной человек, который неоднократно поджигал свое жилье.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение о пожаре на улице Братиславской спасатели получили около 3 часов ночи.

"По прибытию на место было установлено, что в пятиэтажном жилом доме на 1-м этаже, в квартире возник пожар. Бойцы сразу же приступили к спасению людей и тушению огня. Пожар был локализован в 04:03, и ликвидирован в 4:16", - говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что в квартире, где возник пожар, проживал психически больной человек. Он уже неоднократно совершал поджоги собственного жилья, и учитывая отсутствие нормальных внешних дверей помещения, горение сопровождалось значительным задымлением лестничной клетки.

В результате пришлось эвакуировать 33 человек, среди которых 4 ребенка. Не обошлось без жертв.

"В ходе тушения и эвакуации, на 4 этаже обнаружили больную потерпевшую 1945 года рождения, возле собственного дома в крайне тяжелом состоянии. Реанимационные мероприятия результатов не дали, женщина умерла не приходя в сознание", - говорится в сообщении.

Причину возникновения пожара будет устанавливать следствие.

Напомним, ранее спасатели назвали главную причину возникновения пожаров в экосистемах.

Также РБК-Украина писало, что в Киеве произошел взрыв автоцистерны на одном из предприятий. В результате этого погиб человек и еще один пострадал.