Нас не надо дрессировать: Снежана Егорова "вляпалась" в языковой скандал

Украинская ведущая Снежана Егорова, которая попала в скандал со своими антиукраинскими высказываниями, снова решила высказаться на тему русского и украинского языка.

В эфире телеканала Zik Егорова сообщила, что писательница Лариса Ницой и политический деятель Ирина Фарион на украинском языке высказываются очень некрасиво про других людей.

"Язык должен быть языком любви. Если ты любишь землю и хочешь отдать что-то, то неважно на каком языке ты это говоришь. Люди ощущают толчок", - сказала Егорова.

По словам Егоровой, женщины вроде Ницой и Фарион получили все, благодаря соседнему государству. Мол, там они получили высшее образование совершенно бесплатно и читали Пушкина и Есенина.

Снежана считает, что украинцы не должны слушать Ницой и Фарион.

"За ними не пойдут здоровые люди, психологически-стабильные люди. Они не за язык, они против него. Сейчас русский язык пытаются закидать камнями, а я защищаю право человека быть собой", - высказалась ведущая.

По ее словам, "мы люди, а не собаки и нас не имеют права дрессировать".

Снежана Егорова снова высказалась за русский язык

Как мы ранее писали, Снежана Егорова цинично оскорбила украинских воинов.

Ранее сообщалось, что Антин Мухарский отреагировал на скандальные высказывания Снежаны Егоровы об украинских защитниках.