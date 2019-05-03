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В наручниках и на цепи: мужчина сбежал из рабства под Сумами

STYLERПроисшествия    03.05.2019 - 17:49
В наручниках и на цепи: мужчина сбежал из рабства под Сумами
В рабство попал мужчина под Сумами (иллюстративное фото: flickr.com/nab_ukr)

Мужчине удалось сбежать от тяжелого принудительного труда

Мужчина сбежал из рабства в Ахтырке Сумской области. Он шел пешком по трассе, закованный в наручники с пятиметровой цепью, где его заметил случайный водитель, который и позвонил правоохранителям. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

Выяснилось, что накануне пасхальных праздников 54-летний нигде не работающий Виктор познакомился с 23-летним ахтырчанином. Молодой человек пообещал ему мелкую работу по хозяйству и приют. Виктор ничего не заподозрил, и отпраздновал Пасху с семьей "работодателя".

После праздников молодой хозяин дал наемнику наряд на заготовку древесины, тот стал отрицать, не согласился на тяжелую работу, и, забрав свою одежду, ушел прочь.

Тогда "хозяин" разозлился исчезновением рабочего - сел вместе с приятелем в авто и отправился на поиски Виктора. Они обнаружили его на одной из улиц Ахтырки, силой затолкали в авто. А дома заковали в наручники и привязали цепью в сарае во дворе.

 

В рабство попал мужчина под Сумами (фото: /su.npu.gov.ua)

Мужчине удалось выбраться и убежать. По словам случайного свидетеля, который и сообщил в полицию о "пленнике", тот двигался по обочине в направлении села Кардашовка. Потерпевшему предложили проехать в участок и рассказать о произошедшем.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 146 "Незаконное лишение свободы или похищение человека" УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на тот же срок.

Напомним, недавно мужчину похитили злоумышленники и более года насильно держали в арендованном доме под Киевом, заставляя его передать имущество.

Как сообщалось ранее, в Киеве мошенники заставили 88-летнего пенсионера переписать на них квартиру, что находится в центре столицы на Лютеранской.

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