В наручниках і на ланцюзі: чоловік втік з рабства під Сумами

В рабство потрапив чоловік під Сумами (ілюстративне фото: flickr.com/nab_ukr)

Чоловікові вдалося втекти від тяжкої примусової праці

Чоловік втік з рабства в Охтирці Сумської області. Він йшов пішки по трассі, закований в наручники з п'ятиметровим ланцюгом, де його помітив випадковий водій, який і зателефонував правоохоронцям. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Сумської області.

З'ясувалося, що напередодні великодніх свят 54-річний ніде не працюючий Віктор познайомився з 23-річним охтирчанином. Молодий чоловік пообіцяв йому дрібну роботу по господарству та прихисток. Віктор нічого не запідозрив, відзначив Великдень з родиною "роботодавця".

Після свят молодий господар дав наймиту наряд на заготівлю деревини, той став заперечувати, не погодився на важку роботу, і, забравши свій одяг, подався геть.

Тоді "хазяїн" розлютився зникненням робітника - сів разом з приятелем в авто і подався на пошуки Віктора. Вони виявили його на одній з вулиць Охтирки, силоміць заштовхали в авто. А вдома закували в наручники і прив'язали ланцюгом в сараї у дворі.

В рабство потрапив чоловік під Сумами (фото: /su.npu.gov.ua)

Чоловікові вдалося вибратися і втекти. За словами випадкового свідка, котрий і сповістив поліцію про "бранця", той рухався узбіччям в напрямку села Кардашівка. Потерпілому запропонували проїхати до відділку, та розповісти, що ж з ним трапилося.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 146 "«Незаконне позбавлення волі або викрадення людини" Кримінального кодексу України. Санкція статі передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Нагадаємо, нещодавно чоловіка викрали зловмисники і понад рік насильно тримали в орендованому будинку під Києвом, змушуючи його передати майно.

Як повідомлялося раніше, у Києві шахраї змусили 88-річного пенсіонера переписати на них квартиру, що знаходиться в центрі столиці на Лютеранській.