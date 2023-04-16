"Народний" спосіб порятунку кімнатних рослин: додайте всього 1 таблетку

Домашні вазони подякують вам, якщо ви використаєте простий аптечний засіб для оприскування листя. Він особливо ефективний у тих випадках, якщо квіти почуваються не надто добре
Про це пише Telegram Квіти і рослини.
Аспірин, або Ацетилсаліцилова кислота, продається в кожній аптеці за доступною ціною.
Її можна використовувати як народний засіб для пожвавлення, стимулювання росту та утворення бутонів біля кімнатних квітів.
Візьміть 1 таблетку аспірину на літр відстояної води кімнатної температури. Розчиніть ліки у воді, щоб приготувати засіб для обприскування листя і квітів. Така обробка збільшує імунітет усіх рослин.
Обробку можна проводити 1 раз на 2-3 місяці. Але більшість квітникарів відзначають, що виконують дану процедуру в міру необхідності, тобто не регулярно, а коли рослина цього потребує.
Раніше ми писали, як змусити орхідею квітнути майже безперервно.
Крім того читайте про бабусин метод для цвітіння кімнатних рослин.