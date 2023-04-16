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"Народний" спосіб порятунку кімнатних рослин: додайте всього 1 таблетку

Як допомогти квітам за допомогою аптечного засобу (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Домашні вазони подякують вам, якщо ви використаєте простий аптечний засіб для оприскування листя. Він особливо ефективний у тих випадках, якщо квіти почуваються не надто добре

Про це пише Telegram Квіти і рослини.

Мова йде про звичайний аспірин

Аспірин, або Ацетилсаліцилова кислота, продається в кожній аптеці за доступною ціною.

Її можна використовувати як народний засіб для пожвавлення, стимулювання росту та утворення бутонів біля кімнатних квітів.

Ефективний він може бути при наступних станах:

  • Якщо опадає листя.
  • Не хочуть утворюватися нові бутони.
  • Зовнішній вид вазона став помітно гірше.
  • Після стресової ситуації, тобто пересадки або перенесеного захворювання.
  • Для протигрибкової терапії.

Як застосовувати аспірин

Візьміть 1 таблетку аспірину на літр відстояної води кімнатної температури. Розчиніть ліки у воді, щоб приготувати засіб для обприскування листя і квітів. Така обробка збільшує імунітет усіх рослин.

Обробку можна проводити 1 раз на 2-3 місяці. Але більшість квітникарів відзначають, що виконують дану процедуру в міру необхідності, тобто не регулярно, а коли рослина цього потребує.

Раніше ми писали, як змусити орхідею квітнути майже безперервно.

Крім того читайте про бабусин метод для цвітіння кімнатних рослин.

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