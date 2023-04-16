"Народний" спосіб порятунку кімнатних рослин: додайте всього 1 таблетку

Мова йде про звичайний аспірин

Аспірин, або Ацетилсаліцилова кислота, продається в кожній аптеці за доступною ціною.

Її можна використовувати як народний засіб для пожвавлення, стимулювання росту та утворення бутонів біля кімнатних квітів.

Ефективний він може бути при наступних станах:

Якщо опадає листя.

Не хочуть утворюватися нові бутони.

Зовнішній вид вазона став помітно гірше.

Після стресової ситуації, тобто пересадки або перенесеного захворювання.

Для протигрибкової терапії.

Як застосовувати аспірин

Візьміть 1 таблетку аспірину на літр відстояної води кімнатної температури. Розчиніть ліки у воді, щоб приготувати засіб для обприскування листя і квітів. Така обробка збільшує імунітет усіх рослин.

Обробку можна проводити 1 раз на 2-3 місяці. Але більшість квітникарів відзначають, що виконують дану процедуру в міру необхідності, тобто не регулярно, а коли рослина цього потребує.