Народні прикмети про веселку: що вона означає у різних ситуаціях

Подвійна або звичайна веселка

Майже всі прикмети про веселку мають позитивне значення. Але є важливий нюанс - людина має побачити її в повному розмірі, від початку до кінця.

Жителям великих міст побачити веселку повністю вдається не завжди, хіба що з великої висоти. І якщо вам пощастило бачити її повністю - будьте певні, що у вашому житті найближчим часом все налагодиться.

Також веселка обіцяє фінансовий прибуток і гроші можуть прийти з несподіваних джерел і дуже швидко.

Якщо вам вдалося побачити подвійну веселку, всі події в майбутньому принесуть вам тільки радість і приємні життєві моменти. Побачити подвійну або потрійну веселку дуже складно, і такі ситуації відбуваються дуже рідко. Ще подвійна веселка обіцяє приємні новини.

Веселка навколо Місяця

Таке атмосферне явище також буває дуже рідко й часто-густо побачити її можуть лише люди з особливими здібностями. З'являється така веселка лише у дні повного місяця.

Вважається, що в такі моменти в повітрі є дуже потужна енергетика, яка дозволяє проводити магічні ритуали та загадувати найзаповітніші бажання.

Прикмети про веселку в різні пори року

Веселка у квітні – добрий знак і вона символізує перемогу добра над злом. Це може бути перемога весни над зимою, і слідом за такою веселкою настає довгоочікуване потепління.

Веселка у зимовий період має різні значення. Вона стає знаком, що все скоро налагодиться. Але при цьому вона вказує на те, що холод буде ще довго. У північній частині планети яскраву зимову веселку вважають знаком багатства та приємних новин.

Осіння веселка передбачає теплу погоду, але з частими дощами.

Веселка рано вранці - до поганої погоди найближчими днями.

Веселка ввечері - до сонячної та гарної погоди.

Якщо вам удалося проїхати або пройти під веселкою - зможете виконати свої бажання. Обов'язково загадайте заповітне бажання, коли опинитеся під нею.

Веселка в день вашого народження - цілий рік удача супроводжуватиме вас у всіх починаннях.