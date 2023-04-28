Народився з дуже рідкісним синдромом: у Львові прооперували хлопчика з Чорнобаївки

У Львові лікарі успішно прооперували дитину з Чорнобаївки Черкаської області. Хлопчик народився із рідкісним синдромом Денді-Уокера та численними вродженими вадами.

Про це повідомили на сторінці Львівської обласної дитячої лікарні Охматдит у Facebook .

Що відомо про хворобу

За словами лікарів, Назар народився з рідкісним синдромом Денді-Уокера, з численними нейрохірургічними патологіями.

"Гідроцефалією, щелепно-лицьовими вадами обличчя - ущелиною піднебіння, полідактилією - по 6 пальчиків на обох ручках і одній ніжці", - пишуть медики.

Зокрема, дитина постійно хворіла на пневмонії та бронхіти і зовсім не набирала вагу: через вади щелепно-лицьової системи не могла нормально їсти.

На УЗД вад не помітили

Мама хлопчика Наталя розповіла, що під час вагітності вона сім разів робила УЗД і навіть один раз МРТ.

"Жодного разу нам ніхто не сказав, що в дитини є такі вади. Тому, коли син народився, його стан був для нас цілковитою несподіванкою", - каже жінка.

Через важкий загальний стан дитини та складну супутню патологію, медики все ж наважилися провести пластичну операцію, яка була настільки необхідна Назарчику.

За словами мами дитини, малюк ожив, почав нормально харчуватися і набирати вагу. Попереду у хлопчика ще кілька операцій.

У Львові прооперували хлопчика з рідкісним синдромом (facebook.com/OHMATDYTLVIV)