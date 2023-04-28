ua ru
Пт, 28 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Родился с очень редким синдромом: во Львове прооперировали мальчика из Чернобаевки

Новина українською →
Львов, Пятница 28 апреля 2023 13:55
Родился с очень редким синдромом: во Львове прооперировали мальчика из Чернобаевки Во Львове прооперировали мальчика с редким синдромом (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Во Львове врачи успешно прооперировали ребенка из Чернобаевки Черкасской области. Мальчик родился с редким синдромом Денди-Уокера и многочисленными врожденными пороками.

Об этом сообщили на странице Львовской областной детской больницы Охматдет в Facebook.

Что известно о болезни

По словам врачей, Назар родился с редким синдромом Денди-Уокера, с многочисленными нейрохирургическими патологиями.

"Гидроцефалия, челюстно-лицевые пороки лица - ущелье неба, полидактилией - по 6 пальчиков на обеих ручках и одной ножке", - пишут медики.

В частности, ребенок постоянно болел пневмонией и бронхитами и вовсе не набирал вес: из-за пороков челюстно-лицевой системы не мог нормально есть.

На УЗИ пороков не заметили

Мама мальчика Наталья рассказала, что во время беременности она семь раз делала УЗИ и даже раз МРТ.

"Ни раз нам никто не сказал, что у ребенка есть такие пороки. Поэтому, когда сын родился, его состояние было для нас полной неожиданностью", - говорит женщина.

Из-за тяжелого общего состояния ребенка и сложной сопутствующей патологии, медики все же решились провести пластическую операцию, которая была столь необходима Назарчику.

По словам мамы ребенка, малыш ожил, начал нормально питаться и набирать вес. Впереди у мальчика еще несколько операций.

Родился с очень редким синдромом: во Львове прооперировали мальчика из ЧернобаевкиВо Львове прооперировали мальчика с редким синдромом (facebook.com/OHMATDYTLVIV)

Ранее мы сообщали, что во Львове спасли ребенка с очень редкой болезнью, которому три года не могли поставить диагноз.

Также мы писали, что в Киеве детей с пороками сердца оперируют уникальным методом.

Читайте РБК-Украина в Google News
Львов медики операция