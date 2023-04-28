Родился с очень редким синдромом: во Львове прооперировали мальчика из Чернобаевки

Во Львове врачи успешно прооперировали ребенка из Чернобаевки Черкасской области. Мальчик родился с редким синдромом Денди-Уокера и многочисленными врожденными пороками.

Об этом сообщили на странице Львовской областной детской больницы Охматдет в Facebook .

Что известно о болезни

По словам врачей, Назар родился с редким синдромом Денди-Уокера, с многочисленными нейрохирургическими патологиями.

"Гидроцефалия, челюстно-лицевые пороки лица - ущелье неба, полидактилией - по 6 пальчиков на обеих ручках и одной ножке", - пишут медики.

В частности, ребенок постоянно болел пневмонией и бронхитами и вовсе не набирал вес: из-за пороков челюстно-лицевой системы не мог нормально есть.

На УЗИ пороков не заметили

Мама мальчика Наталья рассказала, что во время беременности она семь раз делала УЗИ и даже раз МРТ.

"Ни раз нам никто не сказал, что у ребенка есть такие пороки. Поэтому, когда сын родился, его состояние было для нас полной неожиданностью", - говорит женщина.

Из-за тяжелого общего состояния ребенка и сложной сопутствующей патологии, медики все же решились провести пластическую операцию, которая была столь необходима Назарчику.

По словам мамы ребенка, малыш ожил, начал нормально питаться и набирать вес. Впереди у мальчика еще несколько операций.

Во Львове прооперировали мальчика с редким синдромом (facebook.com/OHMATDYTLVIV)