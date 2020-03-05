Нардепов заставили поститься: в столовой Рады новое меню

В Верховной раде появилось обновленное меню для нардепов. Народным избранникам предлагают специальные блюда, приготовленные для Великого поста. Тепер рацион депутатов пополнился 12 салатами и 17 постными блюдами. Об этом пишут "Украинские новости".

Цены на блюда, как всегда, демократические. Например: винегрет стоит 17 гривен; жареный дикий рис - 14 гривен; овощной суп - 28 гривен; жареная стручковая фасоль - 37 гривен; жареный сладкий перец - 38 гривен.

Меню в депутатской столовой (фото: ukranews.com)



Также имеются в столовой и специальные постные супы: суп с чечевицей за 16 гривен и суп овощной с оливковым маслом за 28 гривен. Но есть в меню блюда для гурманов по более высоким ценам. Например, салат “Фитнес” с апельсином и грейпфрутом - 92 гривны; шашлык свиной - 57 гривен; капуста тушенная с черносливом - 48 гривен; овощные голубцы с шампиньонами - 68 гривен.

На гарниры предлагают всевозможные овощи - капусту брокколи, стручковую фасоль, кабачки-гриль.

Блюда в депутатской столовой (фото: ukranews.com)

Десерты для депутатов тоже ест в меню. Тут предлагают два вида желе -фруктовое с апельсинами за 34 гривны и желе с малиной за 27 гривен.