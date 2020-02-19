Не почтил стоя память погибших на Майдане: нардеп объяснил скандальное видео

Нардеп от партии "Слуга народа" Максим Бужанский отказался встать и почтить минутой молчания память погибших участников Революции Достоинства на Майдане в Киеве шесть лет назад. Скандальный политик демонстративно сидел в сессионном зале Верховной Рады, в то время, как его коллеги поднялись со своих мест.

Соответствующее видео опубликовал в среду, 19 февраля, журналист Андрей Дзиндзя на своей странице в Facebook.

Поведение депутата вызвало в сети возмущение.

"Получили. В следующий раз он откажется, пожалуй, почтить погибших воинов", - написал офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) на своем Telegram-канале, комментируя ролик.

Бужанский демонстративно сидел в Раде, когда нардепы поднялись, чтобы почтить память погибших на Майдане (Фото: скриншот)

Сам Бужанский уже прокомментировал свой поступок и скандальное видео.

Бужанский в комментарии "Радио Свобода" рассказал, что на сегодняшнее видео наложенные вчерашние слова Стефанчук.

"Вчера вицеспикер парламента выступил и предложил почтить память всех погибших на Майдане. Я встал вместе со всеми, конечно. Я грущу по всем погибшим. Сегодня вицеспикер от БЮТ (Елена Кондратюк) предложила почтить память одной части погибших. Я категорически против такого подхода", - сказал нардеп.

"Прямо с трибуны Верховной Рады Вятрович искренне ужаснулся тому, что вокруг полным полно тех, кто считает Майдан государственным переворотом, а не никакой не революцией. И уж тем более, Достоинства. В качестве экстренной меры, Вятрович потребовал, чтобы парламент признал Майдан Революцией. Ясное дело, если признает, сомневающиеся сразу облегченно вздохнут и уверуют. Все ж просто", - написал "слуга народа" в своем Telegram-канале.

Фото: скрин с Telegram-канала Макса Бужанского

Видео: Бужанский отказался в Раде встать и почтить память погибших участников Революции Достоинства

Пользователи сети в комментариях под видео жестко раскритиковали нардепа за такой поступок, назвав представителем партии антимадана.

Скрин комментариев facebook.com/dzindzia

Ранее мы писали о том, что Бужанский оскандалился из-за оскорбления журналистки, после чего в партии "Слуга народа" даже извинялись за слова своего нардепа. Также политик попал под волну критики за грубые высказывания в адрес родителей учеников одной из школ в Днепре из-за того, что они не хотели сбрасываться на покупку крышек канализационных люков.