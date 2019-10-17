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Нардеп от "Слуги народа" опозорился в Раде с интимной перепиской

STYLERЖизнь    17.10.2019 - 19:15
Нардеп от "Слуги народа" опозорился в Раде с интимной перепиской
Анатолий Остапенко переписывался с мужчиной (УНИАН)

Нардеп от "Слуги народа" Анатолий Остапенко попал в скандал с интимной перепиской

Нардеп от партии "Слуга народа" Анатолий Остапенко попал в историю с интимной перепиской прямо в стенах Верховной Раду. Парламентария засекли в тот момент, когда он отвечал по телефону некоему Алексею Сильченко. Фото депутата с перепиской в смартфоне опубликовал эксперт Александр Волков.

"Депутат от "Слуги Народа" Анатолий Остапенко решает важные государственные вопросы во время заседания Верховной Рады. Казалось бы, ничего необычного, если бы собеседника депутата не звали Алексеем", - написал Волков под фото.

Ниже приводим переписку мужчин.

Л. Сильченко: "Сейчас в Киеве".

А. Остапенко: "Привет. На завтра".

Л. Сильченко: "В костюме с бабочкой?".

А. Остапенко: "нет в трусах".

Л. Сильченко: "Трах*ть себя не дам".

А. Остапенко: "Смешно".

Нардеп от &quot;Слуги народа&quot; опозорился в Раде с интимной перепискойАнатолий Остапенко попал в скандал (facebook.com/anon.wm)

Пользователи сети отреагировали на фото переписки нардепа в комментариях.

  • Друзья Ляшко.
  • Быть прендергастом сейчас у них в тренде.
  • Цікаво, серед новообраних зелених депутатів є хоч один нормальний чи адекватний?
  • Они прикалываются.
  • Лучше команду Зеленского лицезреть, нежели Вашу шваль от Оппоблока. В Одессе вы получите ноль на ближайших местных выборах. Обещаю с гарантией...
  • А мы еще с Кивы смеялись.

Нардеп от &quot;Слуги народа&quot; опозорился в Раде с интимной перепиской

Скриншот комментариев (facebook.com/anon.wm)

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