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Нардеп від "Слуги народу" зганьбився у Раді з інтимною перепискою

STYLERЖиття    17.10.2019 - 19:15
Нардеп від "Слуги народу" зганьбився у Раді з інтимною перепискою
Анатолій Остапенко листувався з чоловіком (УНІАН)

Нардеп від "Слуги народу" Анатолій Остапенко потрапив у скандал з інтимною перепискою

Нардеп від партії "Слуга народу" Анатолій Остапенко потрапив в історію з інтимною перепискою прямо в стінах Верховної Ради. Парламентарія засікли в той момент, коли він відповідав по телефону якомусь Олексію Сільченко. Фото депутата з листуванням в смартфоні опублікував експерт Олександр Волков.

"Депутат від "Слуги Народу" Анатолій Остапенко вирішує важливі державні питання під час засідання Верховної Ради. Здавалося б, нічого незвичайного, якби співрозмовника депутата не звали Олексієм", - написав Волков під фото.

Нижче наводимо листування чоловіків.

Л. Сільченко: "Зараз у Києві".

А. Остапенко: "Привіт. На завтра".

Л. Сільченко: "В костюмі з метеликом?".

А. Остапенко: "нет, в трусах".

Л. Сільченко: "Трах*ть себе не дам".

А. Остапенко: "Смішно".

Нардеп від &quot;Слуги народу&quot; зганьбився у Раді з інтимною перепискоюАнатолій Остапенко потрапив у скандал (facebook.com/anon.wm)

Користувачі мережі відреагували на фото листування нардепа в коментарях.

  • Друзі Ляшко.
  • Бути прендергастом зараз у них в тренді.
  • Цікаво, серед новообраних зелених депутатів є хоч один нормальний чи адекватний?
  • Вони приколюються.
  • Краще команду Зеленського споглядати, ніж Ваше шваль від Оппоблока. В Одесі ви отримаєте нуль на найближчих місцевих виборах. Обіцяю з гарантією...
  • А ми ще з Ківи сміялися.

Нардеп від &quot;Слуги народу&quot; зганьбився у Раді з інтимною перепискою

Скріншот коментарів (facebook.com/anon.wm)

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