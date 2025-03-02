Напій, який потрібно пити щодня після 50 років, щоб виглядати молодше

Який напій треба пити людям 50+

Одним з напоїв, який може допомогти вам у цьому, є гранатовий сік.

Гранатовий сік багатий на антиоксиданти, які допомагають захистити клітини від пошкодження вільними радикалами. Вільні радикали - це нестабільні молекули, які можуть спричинити окислювальний стрес, що є однією з основних причин старіння.

Дослідження показали, що гранатовий сік може допомогти покращити еластичність шкіри, зменшити зморшки та запобігти появі пігментних плям. Він також може допомогти захистити від ультрафіолетового випромінювання, яке є ще одним фактором, що сприяє старінню шкіри.

Крім того, гранатовий сік може допомогти покращити здоров'я серцево-судинної системи, знизити артеріальний тиск і рівень холестерину. Він також може допомогти покращити когнітивні функції та захистити від нейродегенеративних захворювань.

Щоб отримати максимальну користь від гранатового соку, рекомендується пити його щодня після 50 років. Ви можете пити його в чистому вигляді або додавати в смузі, йогурт або інші напої.

Важливо вибирати 100% гранатовий сік без додавання цукру або інших штучних інгредієнтів. В українських магазинах його зазвичай продають з додаванням цукру, то ж слідкуйте за цим моментом.

Крім вживання гранатового соку, є й інші речі, які ви можете зробити, щоб виглядати молодше:

Дотримуйтесь здорової дієти, багатої на фрукти, овочі та цільнозернові продукти.

Регулярно займайтеся спортом.

Висипайтеся.

Уникайте куріння та надмірного вживання алкоголю.

Використовуйте сонцезахисний крем.

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