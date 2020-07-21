Нападения на активистов и погромы в мэрии: в сети опознали харьковского стрелка "оплотовца"

В сети опознали харьковского стрелка, который ранил двух человек в клубе Panorama. Инцидент произошел 19 июля вечером в переулке Костюринском - тогда в результате происшествия в больницу доставили мужчин 37 и 27 лет с огнестрельными ранениями грудной клетки.

Полиция по факту стрельбы открыла производства по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционным заболеваниям и массовым отравлением) Уголовного кодекса. Также правоохранители рассказали, что максимальное наказание за это предусматривает до 7 лет лишения свободы.

Злоумышленника в настоящее время разыскивает полиция. Также "копы" просят свидетелей и очевидцев происшествия обратиться в Основянский отдел по телефонам: 705-98-15, 0632031916 или 102.

Тем временем в интернете появилась информация, что стрелком может быть боец смешанных единоборств ММА Артем Шокало, член запрещенного клуба "Оплот". Об этом пишут в Telegram-канале "Труха. Харьков".

Мужчину удалось опознать благодаря татуировке на правой руке - ранее он засветился на видео с камер наблюдения возле клуба, где произошла стрельба.

Отмечается, что в 2015-м в оккупированном Донецке Шокало принимал участие в турнире ММА, на который вышел в футболке "Оплот ДНР".

"Шокало также известен, как бывший охранник гражданской жены Геннадия Кернеса", - говорится в публикации.

Мужчине пару лет назад объявили о подозрении за участие в массовых беспорядках в Харьковской горсовете, которые произошли 20 июня 2018 года. Уже через год - 9 мая 2019-го - Шокало бил проукраинских активистов в драке на Мемориале в харьковском Лесопарке. Как пишут в сети, после этого представители "Национального корпуса" распространили информацию, что неизвестные "проведали" Шокало в спортзале, где он тренируется.

"И вот, на днях, боец устроил перестрелку в Панораме, ранив двоих мужчин, которые сейчас в тяжелом состоянии... Интересно, как долго этой социально опасной личности все будет сходить с рук?" - говорится в сообщении.

Как пишет харьковское издание NewsRoom, фигурант несколько раз был судим - в 2016 году он получил условный срок за угрозы или насилие в адрес сотрудников правоохранительных органов, а в прошлом году отделался штрафом за участие в погроме в харьковской мэрии.

Боец ММА Артем Шокало подозревается в стрельбе в Харькове в клубе Panorama (Фото: соцсети)

Ранее сообщалось, что в Черновцах на улице Небесной Сотни во время конфликта между двумя мужчинами произошла стрельба.

Также мы писали о том, что на днях хулиганы в Киеве напали на темнокожих студентов, достали из машины и начали бить.