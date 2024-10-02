Наомі Кемпбелл, Кемерон Діаз і ще 5 чайлдфрі-зірок, які несподівано стали батьками

Наомі Кемпбелл

Стала мамою у 50 років

Наомі Кемпбелл ніколи не називала себе чайлдфрі, але журналісти зробили це за неї, вважаючи, що така неприборкана і скандальна суперзірка не зможе стати розсудливою.

Однак сама модель завжди говорила, що хоче сім'ю і дітей, але їй не вдалося зустріти відповідного чоловіка. Мабуть, втомившись чекати принца на білому коні, Наомі вирішила стати матір'ю-одиначкою і в травні 2021 року оголосила про народження доньки, яку виносила сурогатна мати.

Наомі Кемпбелл (фото: Getty Images)

Кемерон Діаз

Стала мамою у 47 років

Популярна акторка була однією з найяскравіших представниць чайлдфрі в Голлівуді. Кемерон Діаз відкрито говорила, що не хоче дітей, бо це вимагає надто багато зусиль, а їй хочеться жити легко і весело.

Крім того, вона підтримувала жінок, яким доводилося приховувати справжні причини відмови від материнства. Однак усе змінилося, коли вона зустріла музиканта Бенджаміна Меддена. У 2015 році вони одружилися, і поруч із ним Кемерон захотіла стати берегинею домашнього вогнища.

Акторка офіційно завершила кар'єру і разом із чоловіком зосередилася на питанні народження дитини. Процес виявився нелегким, але наприкінці 2019 року їхні зусилля увінчалися успіхом: у грудні в пари народилася донька, яку вони назвали Реддікс Хлоя Вайлдфлауер Медден.

У березні цього року знаменитість та її коханий стали батьками вдруге: у них народився син.

Кемерон Діаз з чоловіком (фото: Getty Images, Вікіпедія)

Єва Лонгорія

Стала мамою у 43 роки

Зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки" Єва Лонгорія, де вона зіграла турботливу маму двох дітей, у реальному житті не прагнула до материнства. В інтерв'ю акторка відверто зізнавалася, що ніколи не мріяла про народження дитини і не бачила себе в цій ролі.

Однак її погляди змінилися після знайомства з майбутнім чоловіком, бізнесменом Хосе Антоніо Бастоном, і його трьома дітьми від першого шлюбу. У 2016 році Єва і Хосе Антоніо одружилися, а через два роки у них народився син Сантьяго Енріке.

Єва Лонгорія з родиною (фото: instagram.com/evalongoria)

Г'ю Ґрант

Став батьком у 51 рік

Г'ю Ґрант завжди вважався класичним серцеїдом, далеким від шлюбу і дітей. Навіть його 13-річні стосунки з Елізабет Герлі, яка зрештою пішла, втомившись чекати, не змінили його поглядів. Актор насолоджувався вільним життям і увагою жінок, поки не зустрів китаянку Тінглан Хонг. У 2011 році вона народила йому першу доньку - Табіту Чжао Ши.

Однак незабаром Ґрант переключився на іншу - телепродюсерку Анну Еберштайн, яка народила йому сина Джона Мунго. Потім він знову повернувся до Тінглан, і вона народила йому сина Фелікса Чанга. Зрештою актор повернувся до Анни Еберштайн, і у 2015 році вони відновили стосунки.

Анна подарувала йому ще двох дітей, і у 2018-му актор одружився з нею. Тепер у нього п'ятеро дітей, і він визнає, що сильно помилявся у своєму колишньому ставленні до сім'ї - вона виявилася для нього напрочуд важливою і цінною.

Г'ю Ґрант (фото: Вікіпедія)

Єва Мендес

Стала мамою у 40 років

Єва Мендес, як і багато інших зірок, довгий час була впевнена, що материнство - не для неї. Однак згодом стало зрозуміло, що актриса просто чекала відповідного чоловіка. Той з'явився на зйомках фільму "Місце під соснами" - ним виявився Раян Гослінг. Саме поруч із ним Єва захотіла створити сім'ю.

Сьогодні пара виховує двох доньок - Есмеральду та Амаду. Заради них і заради сім'ї загалом актриса вирішила відійти від активної акторської кар'єри.

Єва Мендес і Райан Гослінг (фото: instagram.com/evamendes, Вікіпедія)

Джанет Джексон

Стала мамою у 50 років

Джанет Джексон ніколи не прагнула до материнства і відверто про це говорила. Однак у своєму третьому шлюбі вона відчула готовність стати матір'ю. У 2017 році, коли співачці було вже 50 років, у неї народився син Ісса аль-Мана.

Вагітність виявилася для Джанет нелегким випробуванням - вона значно набрала вагу, а радість від народження первістка затьмарилася сімейними проблемами. Через три місяці після пологів виконавиця покинула чоловіка через його жорстоку поведінку. Проте, вона вважає свого сина найбільшим подарунком у своєму житті.

Джанет Джексон (фото: instagram.com/janetjackson​​​​​​​)

Джордж Клуні

Став батьком у 56 років

Довгий час Джордж Клуні вважався не тільки переконаним холостяком, а й затятим прихильником життя без дітей. Після короткого шлюбу з акторкою Талією Болсам у 90-х він вважав за краще не зв'язуватися із серйозними стосунками і заявляв: "Діти - це найбільша відповідальність. Я не уявляю себе в ролі батька, для мене важливіша кар'єра".

Усе змінилося у 2014 році, коли Джордж зустрів юристку Амаль Аламуддін, яка вирізнялася з-поміж усіх його колишніх партнерок. Закохавшись, він захотів побудувати з нею сім'ю.

Того ж року вони одружилися, а у 2017-му у них народилися близнюки Елла і Олександр.

Джордж Клуні з дружиною (фото: instagram.com/amalclooneyofficial1)