Наомі Кемпбелл, Кемерон Діаз і ще 5 чайлдфрі-зірок, які несподівано стали батьками

Ці знаменитості роками в інтерв'ю стверджували, що не люблять або не планують заводити дітей. Однак, на подив усіх, вони раптово стали батьками - і не один раз!
Про кого йде мова - дізнайтеся у матеріалу РБК-Україна (проект Styler).
Наомі Кемпбелл ніколи не називала себе чайлдфрі, але журналісти зробили це за неї, вважаючи, що така неприборкана і скандальна суперзірка не зможе стати розсудливою.
Однак сама модель завжди говорила, що хоче сім'ю і дітей, але їй не вдалося зустріти відповідного чоловіка. Мабуть, втомившись чекати принца на білому коні, Наомі вирішила стати матір'ю-одиначкою і в травні 2021 року оголосила про народження доньки, яку виносила сурогатна мати.
Наомі Кемпбелл (фото: Getty Images)
Популярна акторка була однією з найяскравіших представниць чайлдфрі в Голлівуді. Кемерон Діаз відкрито говорила, що не хоче дітей, бо це вимагає надто багато зусиль, а їй хочеться жити легко і весело.
Крім того, вона підтримувала жінок, яким доводилося приховувати справжні причини відмови від материнства. Однак усе змінилося, коли вона зустріла музиканта Бенджаміна Меддена. У 2015 році вони одружилися, і поруч із ним Кемерон захотіла стати берегинею домашнього вогнища.
Акторка офіційно завершила кар'єру і разом із чоловіком зосередилася на питанні народження дитини. Процес виявився нелегким, але наприкінці 2019 року їхні зусилля увінчалися успіхом: у грудні в пари народилася донька, яку вони назвали Реддікс Хлоя Вайлдфлауер Медден.
У березні цього року знаменитість та її коханий стали батьками вдруге: у них народився син.
Кемерон Діаз з чоловіком (фото: Getty Images, Вікіпедія)
Зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки" Єва Лонгорія, де вона зіграла турботливу маму двох дітей, у реальному житті не прагнула до материнства. В інтерв'ю акторка відверто зізнавалася, що ніколи не мріяла про народження дитини і не бачила себе в цій ролі.
Однак її погляди змінилися після знайомства з майбутнім чоловіком, бізнесменом Хосе Антоніо Бастоном, і його трьома дітьми від першого шлюбу. У 2016 році Єва і Хосе Антоніо одружилися, а через два роки у них народився син Сантьяго Енріке.
Єва Лонгорія з родиною (фото: instagram.com/evalongoria)
Г'ю Ґрант завжди вважався класичним серцеїдом, далеким від шлюбу і дітей. Навіть його 13-річні стосунки з Елізабет Герлі, яка зрештою пішла, втомившись чекати, не змінили його поглядів. Актор насолоджувався вільним життям і увагою жінок, поки не зустрів китаянку Тінглан Хонг. У 2011 році вона народила йому першу доньку - Табіту Чжао Ши.
Однак незабаром Ґрант переключився на іншу - телепродюсерку Анну Еберштайн, яка народила йому сина Джона Мунго. Потім він знову повернувся до Тінглан, і вона народила йому сина Фелікса Чанга. Зрештою актор повернувся до Анни Еберштайн, і у 2015 році вони відновили стосунки.
Анна подарувала йому ще двох дітей, і у 2018-му актор одружився з нею. Тепер у нього п'ятеро дітей, і він визнає, що сильно помилявся у своєму колишньому ставленні до сім'ї - вона виявилася для нього напрочуд важливою і цінною.
Г'ю Ґрант (фото: Вікіпедія)
Єва Мендес, як і багато інших зірок, довгий час була впевнена, що материнство - не для неї. Однак згодом стало зрозуміло, що актриса просто чекала відповідного чоловіка. Той з'явився на зйомках фільму "Місце під соснами" - ним виявився Раян Гослінг. Саме поруч із ним Єва захотіла створити сім'ю.
Сьогодні пара виховує двох доньок - Есмеральду та Амаду. Заради них і заради сім'ї загалом актриса вирішила відійти від активної акторської кар'єри.
Єва Мендес і Райан Гослінг (фото: instagram.com/evamendes, Вікіпедія)
Джанет Джексон ніколи не прагнула до материнства і відверто про це говорила. Однак у своєму третьому шлюбі вона відчула готовність стати матір'ю. У 2017 році, коли співачці було вже 50 років, у неї народився син Ісса аль-Мана.
Вагітність виявилася для Джанет нелегким випробуванням - вона значно набрала вагу, а радість від народження первістка затьмарилася сімейними проблемами. Через три місяці після пологів виконавиця покинула чоловіка через його жорстоку поведінку. Проте, вона вважає свого сина найбільшим подарунком у своєму житті.
Джанет Джексон (фото: instagram.com/janetjackson)
Довгий час Джордж Клуні вважався не тільки переконаним холостяком, а й затятим прихильником життя без дітей. Після короткого шлюбу з акторкою Талією Болсам у 90-х він вважав за краще не зв'язуватися із серйозними стосунками і заявляв: "Діти - це найбільша відповідальність. Я не уявляю себе в ролі батька, для мене важливіша кар'єра".
Усе змінилося у 2014 році, коли Джордж зустрів юристку Амаль Аламуддін, яка вирізнялася з-поміж усіх його колишніх партнерок. Закохавшись, він захотів побудувати з нею сім'ю.
Того ж року вони одружилися, а у 2017-му у них народилися близнюки Елла і Олександр.
Джордж Клуні з дружиною (фото: instagram.com/amalclooneyofficial1)
Нещодавно ми писали про 6 зірок, які не можуть мати дітей і говорять про це.
Також ми писали про знаменитостей, які категорично не хочуть мати дітей.
При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: Evening Standard, Life Stories, People.