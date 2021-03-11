В НАН Украины назвали адаптивный карантин ошибочным в самой своей основе

Адаптивный карантин в Украине не способен предотвратить распространение коронавирусной инфекции, заявил старший научный сотрудник отдела молекулярной иммунологии Института биохимии имени Палладина Национальной академии наук Украины Владимир Галицкий.
Об этом передали на сайте НАН Украины.
Ученый отметил, что внедрение тех или иных ограничительных мер происходит уже как реакция на осложнение эпидемиологической ситуации из-за COVID-19, но не при обнаружении угрожающих тенденций.
Также он назвал действующий в стране адаптивный карантин "ошибочным в самой своей основе".
"Учитывая время от момента инфицирования и до момента, когда становится известным количество новых случаев или количество госпитализаций, тем более, к моменту усиления противоэпидемических мероприятий, а также на то, что строгие меры вводятся при превышении некоторых уровней, а не при обнаружении угрожающих тенденций, "адаптивный карантин" является очень запоздалой реакцией, и в принципе не может предотвращать распространение инфекции", - заявил Галицкий.
Иммунолог убежден, что весенняя волна коронавируса неизбежна и будет сопровождаться высоким количеством тяжелых случаев заболевания, которые потребуют госпитализации, а также высокой летальностью.
"Разрушительный потенциал весенней волны эпидемии COVID-19 очевиден", - заявил ученый.
Галицкий подчеркивает, что стратегический план противодействия эпидемии COVID-19 на государственном уровне до сих пор не создан.
Он призывает срочно принять все возможные противоэпидемические мероприятия, несмотря на вероятность негативных последствий для экономики.
Ранее в НАН Украины объяснили, чем весенняя волна COVID-19 опаснее осенней.
Также мы писали о том, что Максим Степанов назвал условия, при которых Минздрав будет призывать к локдауну.