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"Намагаємось боротися": Ілона Гвоздьова зізналась про хворобу чоловіка

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Вівторок 03 січня 2023 10:45
"Намагаємось боротися": Ілона Гвоздьова зізналась про хворобу чоловіка Ілона Гвоздьова з чоловіком (instagram.com.ilonagvozdeva)
Автор: Тетяна Самарук

Відома українська танцюристка та хореографиня Ілона Гвоздьова розповіла, що війна в Україні сильно вдарив по здоров'ю її чоловіка Івана. Через стрес він зіткнувся з випадінням волосся на обличчі.

Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram.

Що діагностували лікарі

Зокрема, шанувальники зірки запитали, чому на бровах її чоловіка порідшало волосся. Танцівниця показала фото Івана і розповіла про його проблему зі здоров'ям.

Зараз подружжя бореться з алопецією, яка заважає обранцю танцівниці.

"Намагаємось боротися і проходимо обстеження. Імунітет чоловіка вирішив, що волосся на обличчі це зайва річ і намагається від нього звільнитись", - написала танцюристка.

&quot;Намагаємось боротися&quot;: Ілона Гвоздьова зізналась про хворобу чоловікаЧоловік Ілони Гвоздьової бореться з хворобою (скрін)

Додамо, що разом подружжя виховує донечку Валерію та сина Домініка, який народився у 2020-му році. Чоловік зірки - бізнесмен.

Гвоздьова також заявляла, що її чоловік дуже ревний.

Сам же Іван зізнавався, що навіть не дивиться деякі виступи дружини, адже не може бачити її поруч з чужими чоловіками.

&quot;Намагаємось боротися&quot;: Ілона Гвоздьова зізналась про хворобу чоловіка&quot;Намагаємось боротися&quot;: Ілона Гвоздьова зізналась про хворобу чоловікаІлона Гвоздьова з чоловіком (instagram.com/ilonagvozdeva)

Раніше Гвоздьова показувала тіло в бікіні і різко відповіла на критику своєї фігури.

Також танцюристка зі сльозами на очах скаржилася на лікарів.

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муж Илона Гвоздева