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"Пытаемся бороться": Илона Гвоздева призналась о болезни мужа

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Вторник 03 января 2023 10:45
"Пытаемся бороться": Илона Гвоздева призналась о болезни мужа Илона Гвоздева с мужем (instagram.com.ilonagvozdeva)
Автор: Татьяна Самарук

Известная украинская танцовщица и хореограф Илона Гвоздева рассказала, что война в Украине сильно ударил по здоровью ее мужа Ивана. Из-за стресса он столкнулся с выпадением волос на лице.

Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

Что диагностировали врачи

В частности, поклонники звезды спросили, почему на бровях ее мужа поредели волосы. Танцовщица показала фото Ивана и рассказала о его проблеме со здоровьем.

Сейчас супруги борются с алопецией, которая мешает избраннику танцовщицы.

"Пытаемся бороться и проходим обследование. Иммунитет мужчины решил, что волосы на лице это лишняя вещь и пытается от них освободиться", - написала танцовщица.

&quot;Пытаемся бороться&quot;: Илона Гвоздева призналась о болезни мужаМуж Илоны Гвоздевой борется с болезнью (скрин)

Добавим, что вместе супруги воспитывают дочь Валерию и сына Доминика, родившегося в 2020 году. Муж звезди - бизнесмен.

Гвоздева также заявляла, что ее муж очень ревностный.

Сам же Иван признавался, что даже не смотрит на некоторые выступления жены, ведь не может видеть ее рядом с чужими мужчинами.

&quot;Пытаемся бороться&quot;: Илона Гвоздева призналась о болезни мужа&quot;Пытаемся бороться&quot;: Илона Гвоздева призналась о болезни мужаИлона Гвоздева с мужем (instagram.com/ilonagvozdeva)

Ранее Гвоздева показывала тело в бикини и резко ответила на критику своей фигуры.

Также танцовщица со слезами на глазах жаловалась на врачей.

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муж Илона Гвоздева