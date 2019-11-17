Нам с вами это по силам: Зеленский обратился к украинцам с важной речью

Владимир Зеленский в День студента призвал молодежь реализовывать себя именно в Украине, а не уезжать за границу. Президент отметил, что построить успешную и процветающую страну является амбициозным вызовом. Об этом глава государства рассказал на своей странице в Facebook 17 ноября.

По мнению Зеленского, в современном "мире без границ и ограничений" можно найти работу и строить свое будущее в любой стране, однако "для молодого и невероятно талантливого поколения" украинцев это было бы слишком просто.

Президент подчеркнул, что молодые украинцы не раз доказывали свою талантливость, креативность, смелость, готовность менять правила и "создавать новую страну".

"Именно студенчество всегда было драйвером изменений в независимой Украине. Начиная со студенческой революции на граните, которая стала фундаментом для обретения независимости, и заканчивая Революцией Достоинства", - сказал Зеленский.

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"Для государства жизненно важно, чтобы молодежь видела свое будущее именно в Украине. В современном мире без границ и ограничений можно реализовать себя в Нью-Йорке, Берлине, Токио и, собственно, в любом уголке планеты. Но, по моему мнению, для молодого и невероятно талантливого поколения украинцев это было бы слишком просто. Действительно амбициозный челлендж - это построить успешную и процветающую страну именно здесь. Украине как воздух нужны ваши таланты, креативность, смелость, готовность менять правила и создавать новую страну! Верю, нам с вами это по силам. С Днем студента!" - отметил президент.

Напомним, что ранее стало известно о том, как Зеленский отреагировал на скандал с "Кварталом 95".