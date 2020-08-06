Налет на языке расскажет про все болезни: врачи описали каждый случай

Налет на языке расскажет про ваши проблемы (коллаж: РБК-Украина)

Налет на языке сможет подсказать, какие у вас проблемы с организмом

Врачи рассказали, про какие болезни может свидетельствовать тот или иной цвет и внешний вид налета на вашем языке. Это могут быть, как локальные проблемы в полости рта, так и более серьезные неприятности со здоровьем.

Так, налет может быть разного цвета: белого, желтого и даже черного. И некоторые типы налета должны быть сигналом того, что нужно срочно идти к врачу, рассказали исследователи из Кембриджского университета, пишет Lifehacker.

Белый налет на языке

Если такой налет сосредоточен у корня языка, это говорит, что во рту активно размножаются бактерии или грибки, а их омертвевшие клетки слипаются и застревают между вкусовыми сосочками. Если такого налета становится больше, это свидетельство инфекции верхних дыхательных путей, молочницы или же воспаленных миндалин. Такой налет проходи после лечения болезни.

Черный налет

Налет темного цвета (черного, серого, темно-коричневого) может создавать иллюзию мохнатого языка. Иногда вы чувствуете неприятный вкус или запах.

Такой налет бывает, если на вкусовых сосочках скопились омертвевшие клетки эпителия, а потом их атаковали бактерии. Чтобы избавиться от такого налета, достаточно чистить зубы и язык дважды в день.

Желтый налет на языке

Желтый язык бывает у курильщиков, но если вместе с языком пожелтели белки глаз или кожа - это может сигнализировать о поражении печени (желтуха). В таком случае надо немедленно идти к врачу.

Как избавиться от налета на языке

Нужно пить много жидкости, ведь это может быть одной из причин появления налета. Бросайте курить и старайтесь есть что-то твердое и сочное (яблоки, сырую морковь). Также старайтесь дышать через нос, а не через рот.

По словам специалистов, язык здорового человека - бледно-розового цвета с ровной складкой, которая проходит вдоль языка. При этом при движении языка не должно быть никаких неприятных ощущений. На здоровом языке допустим белый налет, но незначительный.

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