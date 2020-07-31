Повредят пищевод и заразят крысиной болезнью: самые опасные продукты на нашем столе

Названы самые опасные продукты на нашем столе (фото: freepik)

Эти продукты нужно употреблять с осторожностью

Врачи рассказали про опасные продукты, при приготовлении и употреблении которых нужно соблюдать большую осторожность. Ведь ошибки могут быть чреваты потерей здоровья, а иногда и жизни.

Причем опасность может подстерегать нас даже там, где мы не ждали. К примеру, в обычных овощах, пишет АиФ.

Немытые овощи и фрукты

Привычные нам огурцы, помидоры, яблоки могут оказаться смертельно опасными, если их плохо мыть. Специалисты говорят, что на складах, где хранятся фрукты и овощи, часто водятся крысы и мыши. А грызуны могут быть носителями лептоспиры - бактерии, что вызывает лептоспироз. Эта болезнь имеет 50% летальность. Поэтому очень важно тщательно мыть все овощи, фрукты и зелень.

К примеру, в 2015-м в Украине впервые за десятилетие было зафиксировано заражение людей лептоспирозом на пляжах. А буквально на днях от "крысиной болезни" умер мужчина в городе Кропивницкий.

Но и помимо лептоспироза немытые овощи и фрукты могут вам "подарить" глисты, сальмонеллез, кишечную палочку и другие неприятные болезни.

Рыба

И хотя рыба - безусловно очень полезный продукт обязательный к употреблению, она может содержать паразитов (речная даже чаще морской). Специалисты советуют тщательно готовить рыбу либо же замораживать перед приготовлением.

Кроме того, рыба опасна своими острыми костями, которые часто остаются даже в филе. Кости могут травмировать горло, пищевод, так что старайтесь тщательно пережевывать кусочки рыбы и проверять, нет ли в них костей. Особенно, если вы даете рыбу детям.

А вот в тунце - несмотря на то, что он очень полезен - может быть повышенное содержание ртути.

Кешью

В сыром виде кешью содержит урушиол: органический токсин, который вызывает аллергическую кожную реакцию. Поэтому сырой кешью, который нам часто продают, вовсе не сырой, а обработанный. А вот употребление сырого ореха может вызвать тяжелую аллергическую реакцию и отравление.

Мускатный орех

Если съесть более трех орехов за раз, можно серьезно отравиться - вплоть до летального исхода. Содержащиеся в этой пряности вещества и эфирные масла при очень высокой концентрации могут стать причиной сильной интоксикации, нарушения координации движений, потери ориентации в пространстве, обмороков. Кроме того, переизбыток этой пряности приводит к пагубным последствиям для здоровья печени. А у людей, которые страдают аллергией на цветочную пыльцу, мускат может спровоцировать сильный аллергический приступ.

Лесные грибы

Если покупаете лесные грибы с рук, то будьте крайне внимательными: в грибное ассорти вполне могут попасть ядовитые экземпляры. И не всегда их заметишь в общей массе грибов. Кроме того, грибы могли собирать в экологически неблагополучном месте, около дороги или свалки, либо же вывезти из Чернобыльской зоны. А грибы как губка впитывают вредные вещества и тяжелые металлы.

Мидии

Мидии фильтруют воду и таким образом накапливают в себе вредные вещества из нее. Особенно высока вероятность получить отравление токсинами, если вы ловите мидии сами. А вот магазинные мидии, как правило, берут на спецфермах, где перед отправкой в продажу моллюсков выдерживают в воде в течение месяца или более. Так же поступают с гребешками и устрицами, которые подобным образом фильтруют воду.

Но значительно опаснее другое: в мидиях (реже - в устрицах) иногда попадаются осколки раковин, если моллюска неаккуратно вскрыли. Такой осколок может травмировать рот, порезать пищевод и даже желудок. Поэтому моллюсков нужно тщательно пережевывать.

Лакрица

57 грамм лакрицы в течение двух недель - и сердечные проблемы обеспечены. Дело в том, что лакрица содержит глицирризин, вещество, снижающее уровень калия в организме. В итоге может подняться кровяное давление и возникнуть сердечная недостаточность. Поэтому, если вы на отдыхе решили не отказывать себе этой сладости, вспомните об осторожности и умеренности.

Ранее мы писали, шашлык из какого мяса нельзя есть в жару, так как он очень опасный.

Также сообщалось про симптомы и первые действия при отравлении арбузом с нитратами.