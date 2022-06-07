"Накрыла ребенка собой": жена Юрия Ткача рассказала, как спасала дочку от российских ракет

В начале войны семья Юрия Ткача решила не уезжать из Киева. Первый месяц Юрий, Виктория и их дочь Лиза жили у друзей и надеялись, что все это будет продолжаться недолго. Но оставаться в столице было опасно, поэтому Юрий Ткач решил все-таки вывезти жену и дочь за границу.

По дороге на запад страны они остановились переночевать в Виннице и надеялись, что проведут там спокойную ночь. Но именно там их застала очередная бомбардировка.

"В первый месяц мы спали на карематах над спуском в подвал, чтоб в случае чего можно было быстро спуститься. И когда мы доехали до Винницы, я сказала Юре: "Это наша первая за долгое время ночь на кровати, мягкая постель, мы выспимся", - рассказала Виктория.

Юрий Ткач с женой Викторией и дочкой Лизой

Но в три часа ночи семья проснулась от объявления тревоги.

"В три ночи прозвучала сирена, которую еще сопровождал мужской голос: "Внимание, тревога! Прячьтесь". Это было очень страшно. Я проснулась от этого гула и увидела в окнах дома напротив розово-красно-оранжевое зарево, как будто включили очень много софитов и направили на один дом", - описала ситуацию Виктория Ткач в разговоре с журналистом телеканала "Украина".

Она поняла, что времени на то, чтобы выбежать из комнаты в коридор и там спрятаться, уже не хватит. Спасать ребенка Виктории пришлось своим телом.

"Я ее просто накрыла собой. Прогремел взрыв, после которого мы уже выбежали в коридор. Я решила выйти на балкон и посмотреть, что с машинами. Выхожу и вижу, как летит вторая ракета. И слышно второй взрыв. Это тогда в Виннице они целились в телевизионную вышку, а мы были менее чем в 2 км от нее. Это было очень страшно!" - добавила Виктория.

После этого Виктория Ткач с дочкой Лизой пересекла границу и уехала в Болгарию. Сейчас они находятся там и очень ждут окончания войны.