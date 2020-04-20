В Украину идет настоящая весна: даже ночью двузначная температура

Погода в Украине (фото: freepik)

Погода в Украине порадует жителей страны теплыми ночами

Погода в Украине в скором времени значительно улучшится. В страну идет потепление, причем комфортная температура будет как днем, так и ночью. Что говорят синоптики о прогнозе погоды в Украине на неделю - в материале Styler.

Так, согласно прогнозу Украинского гидрометцентра, тепло в страну придет уже в четверг, 23 апреля. И период потепления продлится несколько дней. А синоптики Gismeteo прогнозируют, что с 26 апреля в Украину придут теплые ночи, температура в ночное время будет достигать двузначных значений свыше +10 градусов.

Пока же в Украине довольно прохладно, влажно и ветрено. 21 апреля моросящий дождь ожидается в центральных, восточных и северных областях. Днем завтра +8+13, на Закарпатье +15+17. Ближайшей ночью по стране +3+7 градусов. Ветер порывистый от 7 до 12 метров в секунду.

В Киеве во вторник будет +10+12 днем, ночью от +3 до +5 градусов. Будет дуть ветер, и моросить дождь.

Погода в Украине 21 апреля (фото: meteo.gov.ua)

Такая же погодная ситуация будет и 22 апреля. А в четверг, 23 апреля, в стране ожидается ясная погода, ветер стихнет, потеплеет до +11+17 днем, ночью все еще прохладно (+1+6 градусов).

24 апреля температура воздуха существенно не изменится, но на северо-восток придет атмосферный фронт.

Погода в Украине 22-24 апреля (фото: meteo.gov.ua)

Судя же по прогнозу синоптиков Gismeteo для Киева, с воскресенья, 26 апреля, днем придут температуры свыше +20 градусов, а ночью - больше десяти. Впрочем, такая погода продержится всего несколько дней. Далее - снова испортится.

Погода в Киеве на 10 дней (скрин: gismeteo.ua)

Ранее мы писали, что синоптик напугал прогнозом на летние месяцы.