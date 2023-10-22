UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Накриє "біла" смуга: на ці знаки Зодіаку чекають приємні зміни у житті

Яким знакам Зодіаку пощастить у житті (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Гороскоп на останні місяці 2023 року розповів про три знаки Зодіаку, на яких чекають приємні зміни у житті. Зокрема, їм вдасться реалізуватись як в особистому житті, так і на роботі.

Кому зі знаків Зодіаку неймовірно пощастить, повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) із посиланням на Spiritualify.

Скорпіон

Представники цього знаку Зодіаку зможуть домогтися чималих успіхів, якщо не стануть особливо відволікатися на щось, що забирає багато сили. Астрологи радять Скорпіонам бути рішучими, сміливими та проявляти ініціативу.

Тоді вони зможуть досягати вершин як на роботі, так і в особистому житті. До того ж вони отримають багато енергії й позитивного настрою.

Риби

Чудовий час чекає і на риб, які зможуть проявити свої творчі таланти, втілити у життя ідеї та здійснити мрії. Представникам даного знака Зодіаку астрологи радять бути впевненими у собі і не боятися виділятися з натовпу.

В результаті це обов'язково принесе приємні плоди. 

Телець

Тельці зможуть ухвалити правильне важливе рішення та втілити у життя проєкт, над яким давно й наполегливо працювали. Не варто також відмовлятися від допомоги, хто готовий її надати. Найімовірніше, це буде друзі чи близькі.

Раніше ми повідомляли про кармічні вузли до 2025 року та як вони впливатимуть на наше життя.

Нещодавно ми ділилися церковним календарем на 2024 рік.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГороскопЗнаки Зодіаку