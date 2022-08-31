"Накануне войны видела вещий сон": киевская учительница рассказала о пережитом во время атаки на Киев

"Дней за десять перед тем мне снилось: я стою в окне, и летят две ракеты - такие, как в старых мультиках. Одна пролетела над домом, а вторая - вниз и налево от меня. Так она и попала. Получилось, что сон был вещим", - делится женщина.

В то утро она проснулась от вспышки яркого света и громкого треска. Стена напротив переломилась пополам. Снизу шел дым от горящего дома. Отовсюду лилась вода, в доме были перебиты все коммуникации. В утренней темноте Ирина ползала по обломкам и кричала: "Мама, ты жива?" Мама была жива.

Ирина работает учителем, поэтому вспомнила уроки по безопасности жизнедеятельности. Намочила полотенца для себя и мамы, просила ее реже разговаривать, не дышать глубоко, чтобы не задохнуться. Женщин сняли пожарные с помощью лестницы, ведь пройти в дом было невозможно: вместо лестницы была пустота.

Кошку Ирина нашла еще утром. Бася не дышала: хозяйка решила, что любимицы больше нет. Положила тело в уголке, чтобы потом похоронить. Когда через несколько часов Ирине разрешили вернуться за вещами, кошка оказалась живой! Животное потеряло сознание из-за дыма и боли, а затем пришло в себя. Контуженая, с перебитыми лапами, потерянным слухом, но живая.

"Я ей говорю: "У тебя, Баська, еще восемь жизней впереди". На днях кошке исполнилось 18 лет", - рассказывает Ирина.

Пока у пострадавшей шахте продолжаются восстановительные работы. Жители ждут и надеются, что смогут безопасно вернуться домой.

Ирина мечтает дождаться внуков. Признается: хочется жить, ходить на работу, учить детей приносить пользу. Хочется жить в свободной, мирной стране.

Напомним, музей "Голоса мирных" - самый масштабный в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. Архив музея насчитывает уже более 30 000 историй.

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