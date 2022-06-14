"Нахожусь среди лучших людей мира": история россиянки, которая воюет за Украину (видео)

Как признается Леонова, будучи в РФ ей приходилось наблюдать, как люди в ее стране постепенно теряли здравый смысл под действием пропаганды.

Так, в России ей рассказывали об Украине всяческие абсурдные страшилки, твердили, якобы в Киеве нельзя говорить по-русски, и что там "живут фашисты". Когда же Анастасия отвечала, что была в столице Украины много раз (часто приезжала на все каникулы к бабушке в Киев) и ничего подобного там нет, женщине отвечали, что ей по всей видимости "показывают какой-то другой Киев".

Закончилось тем, что Леонова просто не выдержала и в 2015-м переехала в Украину в столицу.

Россиянка Анастасия Леонова переехала в Украину 7 лет назад (фото: скриншот с видео)

В нашей стране Анастасия прошла подготовку на базе "Правого сектора", и сейчас она - инструктор тактической медицины и парамедик ВСУ.

Когда сразу после полномасштабного нападения РФ Леоновой предлагали уехать за границу - женщина отказалась. С 6 марта она защищает Украину вместе с военными, сначала в добровольческом батальоне, а теперь в медицинской части ВСУ.

Анастасия Леонова парамедик ВСУ (фото: скриншот с видео)

Леонова является фигурантом до сих пор не раскрытого "дела Лесника" (речь идет об Олеге Мужчиле, известном также как Сергей Амиров, который был ликвидирован в декабре 2015 года в ходе операции СБУ).

Женщина довольно быстро вышла из СИЗО из-за отсутствия доказательной базы.

Так как Анастасия все еще "борется" с миграционной службой, в которой ей не хотят давать украинское гражданство из-за того, что она россиянка, она не подлежит экстрадиции как раз из-за открытого уголовного дела.

"В окопах и с ранеными проще. Учить целый батальон легче, чем воевать с миграционной службой" - признается парамедик.

Анастасия Леонова уехала из РФ и защищает Украину от российских оккупантов (фото: скриншот с видео)

Также Леонова отмечает, что на фронте "находится среди лучших людей мира", и обижаться на бюрократическую волокиту и проблему с получением гражданства "просто нет времени - я очень много работаю". Так, всех бойцов побратимов Анастасия прекрасно знает - у кого насморк, у кого бронхит.

Парамедик ВСУ призвала обратить внимание на женщин-военнослужащих, которые получают форму, рассчитанную на мужчин, и им приходится ушивать одежду, приспосабливаться к ней, что-то покупать самостоятельно.

"Когда будем освобождать Крым, мне обещали купальник в пиксель", - шутит Анастасия.

Видео: россиянка Анастасия Леонова служит в ВСУ и на фронте с мая как парамедик