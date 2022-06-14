"Нахожусь среди лучших людей мира": история россиянки, которая воюет за Украину (видео)

В рядах украинской армии служит россиянка Анастасия Леонова, которая вместе с другими бойцами ВСУ противостоит полномасштабному вторжению РФ. Парамедик спасает жизни наших защитников еще с 2015 года, когда решила переехать в Киев, и все эти годы также борется за украинское гражданство.
Свою историю россиянка, воюющая за Украину, рассказала в интервью в проекте "Украинский свидетель".
Как признается Леонова, будучи в РФ ей приходилось наблюдать, как люди в ее стране постепенно теряли здравый смысл под действием пропаганды.
Так, в России ей рассказывали об Украине всяческие абсурдные страшилки, твердили, якобы в Киеве нельзя говорить по-русски, и что там "живут фашисты". Когда же Анастасия отвечала, что была в столице Украины много раз (часто приезжала на все каникулы к бабушке в Киев) и ничего подобного там нет, женщине отвечали, что ей по всей видимости "показывают какой-то другой Киев".
Закончилось тем, что Леонова просто не выдержала и в 2015-м переехала в Украину в столицу.
Россиянка Анастасия Леонова переехала в Украину 7 лет назад (фото: скриншот с видео)
В нашей стране Анастасия прошла подготовку на базе "Правого сектора", и сейчас она - инструктор тактической медицины и парамедик ВСУ.
Когда сразу после полномасштабного нападения РФ Леоновой предлагали уехать за границу - женщина отказалась. С 6 марта она защищает Украину вместе с военными, сначала в добровольческом батальоне, а теперь в медицинской части ВСУ.
Анастасия Леонова парамедик ВСУ (фото: скриншот с видео)
Леонова является фигурантом до сих пор не раскрытого "дела Лесника" (речь идет об Олеге Мужчиле, известном также как Сергей Амиров, который был ликвидирован в декабре 2015 года в ходе операции СБУ).
Женщина довольно быстро вышла из СИЗО из-за отсутствия доказательной базы.
Так как Анастасия все еще "борется" с миграционной службой, в которой ей не хотят давать украинское гражданство из-за того, что она россиянка, она не подлежит экстрадиции как раз из-за открытого уголовного дела.
"В окопах и с ранеными проще. Учить целый батальон легче, чем воевать с миграционной службой" - признается парамедик.
Анастасия Леонова уехала из РФ и защищает Украину от российских оккупантов (фото: скриншот с видео)
Также Леонова отмечает, что на фронте "находится среди лучших людей мира", и обижаться на бюрократическую волокиту и проблему с получением гражданства "просто нет времени - я очень много работаю". Так, всех бойцов побратимов Анастасия прекрасно знает - у кого насморк, у кого бронхит.
Парамедик ВСУ призвала обратить внимание на женщин-военнослужащих, которые получают форму, рассчитанную на мужчин, и им приходится ушивать одежду, приспосабливаться к ней, что-то покупать самостоятельно.
"Когда будем освобождать Крым, мне обещали купальник в пиксель", - шутит Анастасия.
Видео: россиянка Анастасия Леонова служит в ВСУ и на фронте с мая как парамедик
Напомним, что Украину на войне защищают добровольцы из 55 стран, а по словам представителя Интернационального легиона обороны Украины, больше всего американских и британских военных.
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