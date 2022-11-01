Нагороджений українською медаллю за хоробрість: історія британського солдата Рембо, який був поранений на фронті та дивом вижив

Британський солдат Шаріф Амін приїхав до України у лютому 2022 року до своєї нареченої - українки Хелен Вітвіцької. Спочатку він займався наданням гуманітарної допомоги, а потім пішов до армії. Нещодавно він був поранений і дивом вижив.

40-річний Шаріф Амін – британський військовий з великим досвідом із Брістоля. Майже 9 років він прослужив у британському 1-му стрілецькому батальйоні та двічі побував в Афганістані.

У лютому він приїхав до України та надавав гуманітарну допомогу. Залишитися осторонь він не міг, бо його наречена – українка, 33-річна Хелен Вітвіцька.

"Якщо я сидітиму вдома на дивані, попри те, що у мене є навички, які можуть допомогти, що я за людина?" – пояснює Амін.

У міру того, як посилювалися бойові дії, Шаріф почав використовувати свої навички, здобуті в британській армії, для навчання українців. А потім записався добровольцем до армії.

Фото: Шаріф Амін

Два тижні тому він разом зі своїм підрозділом був на бойовому завданні на лінії фронту. Разом із побратимами "Професором" та "Шамом" він ховався у невеликій траншеї й був обстріляний.

"Ми стояли каска до каски, пліч-о-пліч, оскільки артилерійські снаряди продовжували летіти. Наступним, що я почув, це був потужний удар. Мені здавалося, що хтось потягнув мене під землю. Я бачив тільки червоне. Тіло "Професора" просто обм'якло, як лялька. Він приземлився на мене зверху. У той момент я зрозумів, що мене поранило. Я подумав: "Я тут помру. Тут я помру". Я прийняв це. Професор загинув", - розповів Амін.

Він згадав, що кричав "Шаму" (Олегу Шумову), що він живий і йому потрібна допомога. Той, попри обстріл, вистрибнув зі свого укриття, щоб допомогти Аміну.

У той момент Шаріф зміг розглянути страшний масштаб своїх поранень - його права рука звисала на зап'ястя, у праву ногу встромився уламок розміром з консервну банку. Вже набагато пізніше він дізнався, що шрапнель потрапила під його бронежилет і спину, пробивши обидві легені.

"У мене була тільки ліва рука. На мені був поясний комплект, бронежилет, все на мені. Не знаю, як у мене вистачило сил вибратися з цього рову, але я це зробив. Коли перекотився, то побачив шматок уламка, який стирчав з ноги. Тому змусив себе перевернутися на спину, і мій командир потягнув мене в якесь укриття, поки летіли снаряди", - додає військовий.

Він згадав, що просив свого командира зняти його з каміння, що йому боляче лежати. На що командир відповів, що крізь його бронежилет пройшла шрапнель і потрапила в спину – звідти й біль.

"Не хвилюйся, я не знаю як, але я витягну тебе звідси", - пообіцяв йому Шам.

Через деякий час Шаріф і Шам були вивезені бронетранспортерами Kozak Warrior та доставлені до місця, де на них вже чекали машини швидкої допомоги.

Фото: Шаріф Амін з нареченою-українкою

Наразі Амін відновлюється після поранень. Лікарі витягли з нього три осколки, які тепер лежать у скляній банці поруч із його ліжком.

Лікарі не давали йому жодних прогнозів, і він навіть чув їхній шепіт, що він не виживе. Але прогнози медиків Рембо не виправдав та вирішив вижити. Зараз Шаріф уже знову ходить, хоча праву руку і ногу досі ледь чує.

Аміна Шаріфа нагородили українською медаллю за хоробрість. І він каже, що "ні про що не шкодує", тому що не міг просто сидіти та дивитися.

Друзі військового зараз збирають кошти, щоб Аміна, його наречену Хелен Вітвіцьку та її 10-річного сина Платона відправити до Великобританії.