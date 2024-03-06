Напоминает усы: вот какой побочный эффект может возникнуть после увеличения губ
Контурная пластика губ считается одной из самых популярных и безопасных процедур эстетической медицины. Однако после введения гиалуроновой кислоты у девочек могут возникнуть так называемые гиалуроновые усы.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Cleveland Clinic.
Что может произойти
Важно помнить, что увеличение губ может сопровождаться рисками и побочными эффектами: отеком, краснотой, кровоподтеками и миграцией филера.
Вот что может способствовать миграции геля:
- неправильная техника инъекции - если вещество введено слишком поверхностно, слишком глубоко или в неправильном количестве, это может увеличить риск миграции геля
- чрезмерное количество филера - слишком большой объем филера создает избыточное давление в тканях и способствует распространению за пределы желаемой области
- физическое действие - массаж или другое физическое действие на участок губ после процедуры
- некачественный филер
- индивидуальные особенности организма
Когда нужно обращаться к врачу
Обычно после процедуры нужно подождать две недели, чтобы прошел отек.
Важно немедленно обратиться к врачу, если после двух недель появились:
- неравномерные контуры губ
- уплотнение или шишки вокруг губ
- асимметрию губ
Если вы видите, что филер мигрировал, можно обратиться к косметологу, чтобы он ввел гиалуронидаз - фермент, который разрушает гиалуроновую кислоту и помогает удалить избыток филера.
Или можно просто подождать, пока организм естественно выведет филер.
Эффект от ввода филеров сохраняется на год-полтора, не больше. Затем следует повторять процедуру.
Самое страшное, что возможно, это когда косметолог неправильно ввел препарат и он закупорил сосуд. В результате может быть некроз тканей.
Некроз тканей - это одно из худших осложнений после введения филера. Некроз возникает из-за попадания геля в сосуд или компрессии (сдавливании) сосуда.
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