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Напоминает усы: вот какой побочный эффект может возникнуть после увеличения губ

Среда 06 марта 2024 16:18
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Напоминает усы: вот какой побочный эффект может возникнуть после увеличения губ Какие побочные реакции могут возникнуть после увеличения губ (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Контурная пластика губ считается одной из самых популярных и безопасных процедур эстетической медицины. Однако после введения гиалуроновой кислоты у девочек могут возникнуть так называемые гиалуроновые усы.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Cleveland Clinic.

Что может произойти

Важно помнить, что увеличение губ может сопровождаться рисками и побочными эффектами: отеком, краснотой, кровоподтеками и миграцией филера.

Вот что может способствовать миграции геля:

  • неправильная техника инъекции - если вещество введено слишком поверхностно, слишком глубоко или в неправильном количестве, это может увеличить риск миграции геля
  • чрезмерное количество филера - слишком большой объем филера создает избыточное давление в тканях и способствует распространению за пределы желаемой области
  • физическое действие - массаж или другое физическое действие на участок губ после процедуры
  • некачественный филер
  • индивидуальные особенности организма

Когда нужно обращаться к врачу

Обычно после процедуры нужно подождать две недели, чтобы прошел отек.

Важно немедленно обратиться к врачу, если после двух недель появились:

  • неравномерные контуры губ
  • уплотнение или шишки вокруг губ
  • асимметрию губ

Если вы видите, что филер мигрировал, можно обратиться к косметологу, чтобы он ввел гиалуронидаз - фермент, который разрушает гиалуроновую кислоту и помогает удалить избыток филера.

Или можно просто подождать, пока организм естественно выведет филер.

Эффект от ввода филеров сохраняется на год-полтора, не больше. Затем следует повторять процедуру.

Самое страшное, что возможно, это когда косметолог неправильно ввел препарат и он закупорил сосуд. В результате может быть некроз тканей.

Некроз тканей - это одно из худших осложнений после введения филера. Некроз возникает из-за попадания геля в сосуд или компрессии (сдавливании) сосуда.

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