Напоминает усы: вот какой побочный эффект может возникнуть после увеличения губ

Контурная пластика губ считается одной из самых популярных и безопасных процедур эстетической медицины. Однако после введения гиалуроновой кислоты у девочек могут возникнуть так называемые гиалуроновые усы.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Cleveland Clinic .

Что может произойти

Важно помнить, что увеличение губ может сопровождаться рисками и побочными эффектами: отеком, краснотой, кровоподтеками и миграцией филера.

Вот что может способствовать миграции геля:

неправильная техника инъекции - если вещество введено слишком поверхностно, слишком глубоко или в неправильном количестве, это может увеличить риск миграции геля

чрезмерное количество филера - слишком большой объем филера создает избыточное давление в тканях и способствует распространению за пределы желаемой области

физическое действие - массаж или другое физическое действие на участок губ после процедуры

некачественный филер

индивидуальные особенности организма

Когда нужно обращаться к врачу

Обычно после процедуры нужно подождать две недели, чтобы прошел отек.

Важно немедленно обратиться к врачу, если после двух недель появились:

неравномерные контуры губ

уплотнение или шишки вокруг губ

асимметрию губ

Если вы видите, что филер мигрировал, можно обратиться к косметологу, чтобы он ввел гиалуронидаз - фермент, который разрушает гиалуроновую кислоту и помогает удалить избыток филера.

Или можно просто подождать, пока организм естественно выведет филер.

Эффект от ввода филеров сохраняется на год-полтора, не больше. Затем следует повторять процедуру.

Самое страшное, что возможно, это когда косметолог неправильно ввел препарат и он закупорил сосуд. В результате может быть некроз тканей.

Некроз тканей - это одно из худших осложнений после введения филера. Некроз возникает из-за попадания геля в сосуд или компрессии (сдавливании) сосуда.