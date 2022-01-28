Надя Дорофеева и звезды "плюсов" помогли больной 14-летней девочке приблизиться к мечте (видео, фото)

Маша родилась и выросла в спортивной семье - ее мама является профессиональной спортсменкой, а дедушка - заслуженный мастер спорта по гандболу.

Девочка тоже для себя выбрала спорт, и после 6-го класса поступила в Броварское спортивное училище на отделение легкой атлетики - на толкание ядра. Однако ее учеба продлилась все около недели.

Так, после одной из тренировок Маша почувствовала острую боль в спине, а через некоторое время перестала чувствовать ноги… Врачи поставили диагноз - миелит (воспаление спинного мозга), который вызвал сильный отек.

Девочка прошла 6 операций, 3-месячное лечение в "Охматдете". И теперь у нее наконец есть шанс снова ходить. Чтобы встать с инвалидной коляски, Маша занимается реабилитацией по специально разработанной методике.

В больнице девочка начала заниматься творчеством: создание украшений, рисование, съемка Тик-Ток-видео. Но самая большая ее страсть - фотография. И она очень мечтала иметь профессиональный фотоаппарат и ноутбук, чтобы развивать талант и стать профессионалом.

И вот Маша нарисовала свое желание на Уроке мечтаний в "Охматдете". Кураторы проекта 1+1 media "Здійсни мрію" решили помочь ребенку.

Ее пригласили на прямой эфир "Сніданок.Вихідний" в студию, чтобы пообщаться о том, как борьба делает Машу еще более уверенной в себе, сильной и, несмотря ни на что, счастливой.

Ведущая "Проспорт" Александра Лобода, ведущие "Сніданка" Александр Попов и Людмила Барбир устроили сюрприз девочке, и прямо посреди разговора вручили фотоаппарат и ноутбук.

Кроме того, сразу после эфира ведущие "плюсов" с Машей отправились в съемочный павильон "Голос країни" на встречу с кумиром девочки - Надей

Дорофеевой.

За кулисами вокального шоу профессиональный фотограф провел для Маши мастер-класс - объяснил основные правила фотографии и помог сделать пробные кадры.

"Я хочу сделать тебе огромный комплимент за то, что у тебя такая прекрасная любовь - фотографировать, быть такой солнечной и яркой! Знаю твою историю, и вижу что ты очень светлая! Я хочу, чтобы ты поверила, что все будет хорошо! Я верю и знаю!", – сказала Маше певица.

Надя предложила Маше сфотографировать ее на новый фотоаппарат. Они тепло пообщались, наобнимались, сделали общие селфи и записали ТикТок в память о встрече.

После фотосессии Надя отправилась на репетицию баттлов со своей командой и пригласила Машу в зрительный зал. Она первой увидела состав команды Нади Дорофеевой на шоу.

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