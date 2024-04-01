Надя Дорофєєва показала непритаманний для себе весняний образ (фото)

Надя дуже сучасна жінка, яка має власний стиль та смак. Вона полюбляє стиль оверсайз, оскільки її часто можна помітити у широких джинсах, брюках та великих світшотах.
Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-профіль співачки.
Надя дуже сучасна жінка, яка має власний стиль та смак. Вона полюбляє речі оверсайз, оскільки її часто можна помітити у широких джинсах, брюках та великих світшотах.
Також артистка любить поєднувати класичний стиль з одягом оверсайз, і варто сказати, що це виглядає цікаво. Та іноді дівчина вміє здивувати своїми луками. Так, наприклад, співачка показала свою прогулянку з подругами у весняному та дуже ніжному стилі.
Річ в тому, що Надя одягнула зовсім незвичну для себе ніжно-рожеву сукню, яку навіть не стала доповнювати аксесуарами.
Надя Дорофєєва прогулялась у ніжному образі (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Варто сказати, що такий дівчачий стиль дуже пасує Дорофєєвій і вона у такій сукні виглядає дуже гармонійно та витончено, оскільки вона підкреслює її струнку фігуру та елегантність.
Зауважимо, що навіть на сцені Надію дуже рідко можна побачити у сукнях чи спідницях, зазвичай це або сценічні костюми, або ж широкі брюки з топами. Можливо це пов’язано з комфортом, адже далеко не кожна жінка віддає перевагу сукням, підборам та спідницям.
Скриншоти
Раніше ми розповідали, що Дорофєєва викликала фурор у мережі гарячою фотосесією.
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