Надя Дорофєєва показала непритаманний для себе весняний образ (фото)

Надя Дорофєєва показала не притаманний для себе образ

Надя дуже сучасна жінка, яка має власний стиль та смак. Вона полюбляє речі оверсайз, оскільки її часто можна помітити у широких джинсах, брюках та великих світшотах.

Також артистка любить поєднувати класичний стиль з одягом оверсайз, і варто сказати, що це виглядає цікаво. Та іноді дівчина вміє здивувати своїми луками. Так, наприклад, співачка показала свою прогулянку з подругами у весняному та дуже ніжному стилі.

Річ в тому, що Надя одягнула зовсім незвичну для себе ніжно-рожеву сукню, яку навіть не стала доповнювати аксесуарами.

Надя Дорофєєва прогулялась у ніжному образі (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Варто сказати, що такий дівчачий стиль дуже пасує Дорофєєвій і вона у такій сукні виглядає дуже гармонійно та витончено, оскільки вона підкреслює її струнку фігуру та елегантність.

Зауважимо, що навіть на сцені Надію дуже рідко можна побачити у сукнях чи спідницях, зазвичай це або сценічні костюми, або ж широкі брюки з топами. Можливо це пов’язано з комфортом, адже далеко не кожна жінка віддає перевагу сукням, підборам та спідницям.

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