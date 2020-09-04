Надежда Мейхер на Танцах со звездами в 2020 и 2006: как изменилась звезда

Бывшая участница культовой женской группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер решила снова поучаствовать в проекте Танцы со звездами спустя 14 лет. Певица говорит, что за это время много чего поменялось, и теперь ей есть что рассказать.

Как изменилась за это время звезда, что она думает о проекте, и как выступала тогда и теперь - читайте в материале Styler.

В 2006-м певица удивляла перевоплощениями: кукла-блондинка, знойная девушка в розовом топе и коротенькой юбочке, экзотическая женщина с диковинными перьями в голове. Но в целом образ Мейхер 14 лет назад был построен на качестве, которым она всегда обладала наиболее выражено - сексуальности.

Надежда Мейхер и Игорь Яременко на Танцах со звездами в 2006 году (видео: YouTube)

Когда экс-"ВИА Гра" объявила о своем участии в новом сезоне Танцев со звездами, сказала, что тогда не раскрылась полностью. На проекте ей попросту не хватило времени.

"Я знаю, что тогда не раскрылась и не сказала все, что хотела. Мне просто не хватило времени на проекте, и я была другой. Был другой жизненный опыт, было меньше эмоциональной палитры и внутренней глубины. Сейчас мне столько всего хочется рассказать", - поделилась Надежда.

В седьмом сезоне Танцев со звездами, показ которого стартовал 30 августа на канале 1+1, на паркет экс-участница золотого состава группы "ВИА Гра" вышла с партнером Кириллом Васюком. Первый танец высоко оценили судьи, и пара набрала 26 баллов из 30 возможных. Они заняли второе место в турнирной таблице своей страстной румбой, уступив еще одной экс-ВИА Гре Санте Димопулос в паре с Максом Леоновым.

Надежда показала на паркете взрослую чувственную сексуальность, невероятную растяжку и страсть.

Надежда Мейхер и Кирилл Васюк на Танцах со звездами в 2020 году (видео: YouTube) Напомним, что в первом сезоне Танцев со звездами Надежда Мейхер танцевала в паре с Игорем Яременко. Выбыли они довольно рано, успев показать на паркете четыре танцевальных номера. Тогда певице было 24 года.

Интересно, что в том сезоне победил нынешний президент Владимир Зеленский в паре с Аленой Шоптенко.

Ранее мы писали, что знойная экс-"ВИА Гра" примет участие в "Танцах со звездами". Она говорит, что мечтала об этом давно.