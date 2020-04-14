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Надежда Бабкина вышла из комы после диагноза COVID-19: все подробности

STYLERЖизнь    14.04.2020 - 17:27
Надежда Бабкина вышла из комы после диагноза COVID-19: все подробности
Надежда Бабкина (фото: instagram.com/ngbabkina)

Надежде Бабкиной диагностировали двустороннюю пневмонию и подтвердили коронавирус, но она уже вышла из комы

Надежда Бабкина из-за коронавируса находилась в искусственной коме, но сейчас 70-летней народной артистке стало лучше, она пришла в сознание, и ее отключили от аппарата ИВЛ. Ранее ее госпитализировали в тяжелом состоянии с двусторонней пневмонией. Об этом сообщают росСМИ.

Известно, что состояние певицы стабилизировали, а в данный момент она находится в сознании, самостоятельно дышит и уже пошла на улучшение. Находившиеся в момент пробуждения Бабкиной рядом люди заявили, что она не сразу поняла, что происходит, и спросила: "Где я была?".

"Охренеть, значит, я должна быть сильно голодна!", - ответила артистка, когда узнала, что несколько дней находилась в искусственной коме.

Бабкиной стало плохо в квартире в Брюсовом переулке еще 1 апреля. Скорая забрала певицу в больницу, где после обследования приняли решение перевести ее в Коммунарку. Ее сын Данила Заседателев подтвердил информацию о госпитализации матери.

Стоит отметить, что короновирус продолжает распространяться в Украине и мире. Ситуация с карантином в стране накаляется в связи с приближающейся Пасхой, которая будет 19 апреля. В данное время в Украине зараженных насчитывается уже 3 372 человека, из которых скончалось 98. Во всем мире количество инфицированных стремительно приближается к 2 миллионам человек.

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