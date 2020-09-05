Начнет заливать дождями: синоптики предупредили о непогоде в Украине

Погода в Украине (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Погода в Украине преподнесет неприятный сюрприз жителям нескольких областей

Погода в Украине в субботу, 5 сентября, ожидается неблагоприятной в нескольких регионах. Возможны кратковременные дожди, местами ливни и даже грозы.

На востоке страны дожди пройдут в Полтавской, Донецкой областях и в Днепре. В остальных областях ожидается облачная погода, без осадков. Ночная температура воздуха составит +15 +17 градусов, днем воздух прогреется до +24 +26 градусов, местами до +27 +28 градусов.

Южные области накроет дождями, местами возможны ливни. Ночью в регионе ожидается от +16 до +19 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +23 +26 градусов. В Крыму дожди и ливни. Ночью +18 +20 градусов, днем прогреется до +23 +25 градусов.

На севере Украины синоптики прогнозируют сухую, но облачную погоду. Дождь может пройти только в ночные часы. Температура воздуха составит в ночные часы +13 +15 градусов, в дневные ожидается от +23 до +25 градусов.

В западных областях будет сухо и солнечно, возможна небольшая облачность, осадки не прогнозируются. Ночная температура будет колебаться в пределах +11 +13 градусов, днем будет комфортная и теплая погода, от +23 до +25 градусов.

В центральной части страны пройдут небольшие кратковременные дожди, местами – сильные. Ночью ожидается понижение температуры воздуха до +15 +17 градусов, днем прогреется до +23 +26 градусов.

В Киеве 5 сентября будет сухо, небольшой дождь вероятен только в ночные часы. Температура воздуха ночью составит +13 +15 градусов, днем ожидается от +23 до +25 градусов.

Карта погоды в Украине на субботу, 5 сентября

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики предупредили о резком изменении температуры воздуха и пообещали возвращение жары.

А также мы рассказывали о том, что украинцам пообещали аномальную погоду осенью, а также в начале зимы.