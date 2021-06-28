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"Начала вырывать волосы": Вика из НеАнгелов рассказала, за что ее избила Каминская (видео)

Новина українською →
Понедельник 28 июня 2021 22:18
"Начала вырывать волосы": Вика из НеАнгелов рассказала, за что ее избила Каминская (видео) Фото: Вика из НеАнгелов рассказала о драке со Славой Каминской (instagram.com/babaslavka)
Автор: Тетяна Самарук

Бывшая участница украинской группы "НеАнгелы" Вика, которая сейчас строит сольную карьеру как певица Viktoria, рассказала, почему ее однажды побила вторая участница коллектива Слава Каминская.

Об этом она рассказала в эфире программы "Невероятная правда о звездах".

Так, в интервью Вика Смеюха вспомнила, как Слава Каминская решила избить ее. Тогда экспрессивная артистка изрядно потягивала ее за волосы. Однако этот случай эксучастница "НеАнгелов" хотела бы вычеркнуть из жизни.

"Слава как-то решила меня побить. Ей не понравилось, что я опоздала. Она вернулась, начала вырывать волосы из головы", - рассказала артистка.

Однако, чем закончился конфликт, Вика не сообщила.

Также знаменитость ответила, действительно ли стала причиной развода экспродюсера Юрия Никитина с Ольгой Горбачевой. Смеюха отметила, что это ложь, добавив, что любит, когда ее мужья добиваются, а не чтобы она разрушала семью.

Как известно, группа НеАнгелы объявила о распаде после 15 лет творческой деятельности.

По словам Славы Каминской, это решение было общим для участниц дуэта и продюсера. Однако, девушки решили продолжить карьеру сольно.

&quot;Начала вырывать волосы&quot;: Вика из НеАнгелов рассказала, за что ее избила Каминская (видео)

&quot;Начала вырывать волосы&quot;: Вика из НеАнгелов рассказала, за что ее избила Каминская (видео)&quot;Начала вырывать волосы&quot;: Вика из НеАнгелов рассказала, за что ее избила Каминская (видео)&quot;Начала вырывать волосы&quot;: Вика из НеАнгелов рассказала, за что ее избила Каминская (видео)

Фото: Вика из НеАнгелов рассказала о драке со Славой Каминской (instagram.com/babaslavka)

Ранее мы сообщали, что Каминская в блестящем боди покорила образом на прощальном концерте НеАнгелов.

Также Каминская высказалась о новых отношениях и романе с экс-нардепом.

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