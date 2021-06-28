"Начала вырывать волосы": Вика из НеАнгелов рассказала, за что ее избила Каминская (видео)
Бывшая участница украинской группы "НеАнгелы" Вика, которая сейчас строит сольную карьеру как певица Viktoria, рассказала, почему ее однажды побила вторая участница коллектива Слава Каминская.
Об этом она рассказала в эфире программы "Невероятная правда о звездах".
Так, в интервью Вика Смеюха вспомнила, как Слава Каминская решила избить ее. Тогда экспрессивная артистка изрядно потягивала ее за волосы. Однако этот случай эксучастница "НеАнгелов" хотела бы вычеркнуть из жизни.
"Слава как-то решила меня побить. Ей не понравилось, что я опоздала. Она вернулась, начала вырывать волосы из головы", - рассказала артистка.
Однако, чем закончился конфликт, Вика не сообщила.
Также знаменитость ответила, действительно ли стала причиной развода экспродюсера Юрия Никитина с Ольгой Горбачевой. Смеюха отметила, что это ложь, добавив, что любит, когда ее мужья добиваются, а не чтобы она разрушала семью.
Как известно, группа НеАнгелы объявила о распаде после 15 лет творческой деятельности.
По словам Славы Каминской, это решение было общим для участниц дуэта и продюсера. Однако, девушки решили продолжить карьеру сольно.
Фото: Вика из НеАнгелов рассказала о драке со Славой Каминской (instagram.com/babaslavka)
Ранее мы сообщали, что Каминская в блестящем боди покорила образом на прощальном концерте НеАнгелов.
Также Каминская высказалась о новых отношениях и романе с экс-нардепом.