Продюсер НеАнгелов объяснил причину распада группы: "пойдет на пользу всем"

Распад группы НеАнгелы после 15 лет творческой деятельности поразил армию поклонников, ведь этот популярный украинский поп-дуэт - один из самых гастролирующих. Продюсер коллектива Юрий Никитин объяснил причины такого решения и смогут ли фанаты снова увидеть Вику и Славу на одной сцене.

Об этом он рассказал в комментарии ТСН .

По словам Никитина, артистки выросли, и начало их сольных карьер является неизбежностью.

"И я это понимаю и принимаю. Поэтому их переход из дуэтного формата в формат сольных карьер - это абсолютно закономерная история", - сказал он.

При этом Юрий подчеркнул, что остается продюсером группы НеАнгелы, которая будет выступать на закрытых корпоративных мероприятиях, но в сольных проектах Славы Каминской и Виктории Смеюхи принимать участие не будет.

"Я не остаюсь их продюсером в сольных карьерах, поскольку у девушек неотъемлемой частью роста есть свое творческое видение и определенные творческие амбиции. А они у каждого свои. Каждая видит себя в определенном контексте, смыслах и т.д.", - объяснил Никитин.

Солистки дуэта НеАнгелы Слава Каминская и Виктория Смеюха (фото: facebook.com/neangely.official)

Продюсер рассказал, что не самом деле решение о распаде группы он принял не внезапно, а долго обдумывал и около полугода назад обсудил все с солистками дуэта.

"Потому как совмещать сольную карьеру и продолжать работать в коллективе это сложно. Особенно, когда кто-то становится популярным, то он сразу забывает о группе. А меня такой полумерный формат не устраивает, поэтому я предложил расходиться на сольные карьеры", - сказал Юрий.

Юрий Никитин (фото: instagram.com/yuriynikitin)

Кроме того он признался, что с течением времени у Вики и Славы сложились довольно непростые отношения внутри группы, что также влияло на дальнейшее развитие коллектива.

Солистки НеАнгелы уже не будут записывать совместные песни, делать совместные релизы, снимать совместные видео и совместно появляться в промо - только выступать на закрытых вечеринках.

Группа НеАнгелы просуществовала 15 лет (фото: facebook.com/neangely.official)

"Есть огромный багаж репертуара, имени, бренда. Это очень востребованный формат. Намного популярнее чем принято об этом говорить. Как-то все у нас другие герои награды получают и номинации. А на самом деле НеАнгелы - это один из самых гастролирующих коллективов. Исходя из этого мы продолжаем работать вместе. Каждая солистка отдельно в своих программах не будет петь основные хиты НеАнгелов. Репертуар группы останется в рамках группы", - подчеркнул Никитин.

Продюсер добавил, что достаточно тяжело переживает распад дуэта, но убежден - на данном этапе это "логическая перезагрузка", которая "точно на пользу пойдет всем".

Группа НеАнгелы уже запланировали свой прощальный концерт, который состоится 26 марта на сцене FREEDOM в Киеве.

Виктория Смеюха и Слава Каминская из группы НеАнгелы (фото: facebook.com/neangely.official)